Socialsekreterare mottag enhet vuxna
2025-12-18
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker nu en socialsekreterare till enhet vuxna! Enhet vuxna är en enhet som består av elva socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Vi har ansvar för myndighetsutövningen för personer från 18 år som har ett skadligt bruk och beroende och samsjuklighet samt för personer med en socialpsykiatrisk problematik och personer som önskar stöd utifrån våld i nära relation. Vi ansvarar även för viss del av myndighetsutövningen gällande bistånd till boende, såsom exempelvis Bostad först. Enheten är uppdelad i en utredargrupp och en mottagningsgrupp och det är en socialsekreterare till mottagningsgruppen vi nu söker. Vi på enheten är engagerade i vårt arbete och arbetar i nära samverkan, i vackra lokaler med gammal charm i centrala Alingsås. Lokalerna är indelade i en besöksarena med anpassade besöksrum samt en kontorsarena där medarbetarna har egna kontorsrum. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö och trivsel, vår interna samverkan samt med delaktighet och kompetensutveckling.
Är du en engagerad person som är intresserad av målgruppen och ett nytt sammanhang är du varmt välkommen till oss! Vi erbjuder dig ett spännande och ansvarsfullt arbete, möjligheter att utvecklas och att vara med och bygga framtidens socialtjänst.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* Stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter
* En trygg tillsvidareanställning med kollektivavtal
* Engagerad, erfarna och stöttande kollegor och arbetsledning
* Möjlighet till semesterväxling, och extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag, cykelförmån och förmånliga rabatter via E-passi
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare då en av våra medarbetare gått vidare till annan tjänst inom förvaltningen. Som socialsekreterare på enhet vuxna och i mottagningsgruppen arbetar du med att bedriva ett kvalificerat mottagnings-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I mottagningen hanteras skyddsbedömningar inom ramen för LVU och LVM samt risk- och skyddsbedömningar för personer utsatta för våld i nära relation. Du arbetar självständigt men också i samverkan med kollegor och samverkanspartners, alltid med klienten i fokus. Våra socialsekreterare har utbildning i MI samt ASI.
Enheten består till stor del av erfarna socialsekreterare och har en närvarande och stödjande arbetsledning med två 1:e socialsekreterare och enhetschef. Metodstöd sker varje vecka i grupp och du får individuellt metodstöd och ärendehandledning anpassat efter ditt behov. Gruppen har även extern processhandledning. Vi strävar efter att vara en socialtjänst i framkant och vi ser samverkan med våra utförarenheter som en värdefull grund i vårt arbete vilket också avspeglar sig i det strukturerade utvecklingsarbete som pågår. Fokus på rättssäkerhet och kvalitet för dem vi är till för är viktigt för oss.
Hos oss ges du möjlighet att arbeta kreativt och inspirerat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen
* B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av några års arbete med myndighetsutövning inom vuxenområdet eller den sociala barnavården
Som person ser vi att du har en bred kunskap inom vuxenområdet då du kommer handlägga ärenden inom skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, socialpsykiatri samt boendefrågor. Du behöver ha ett stort engagemang för vår vuxna inom socialtjänstens område. För att lyckas i rollen behärskar du svenska språket väl i både tal och skrift och utrycker dig väl i text. Du ska vara ansvarstagande med ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga. Vi förväntar oss att du bidrar till det goda arbetsklimat som finns i gruppen samt att du är flexibel när arbetet så kräver. Du är trygg i din arbetsroll och kan arbeta självständigt men ser också vikten av samarbete för klientens bästa.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
