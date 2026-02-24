Socialsekreterare mottag enhet vuxna
2026-02-24
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Enhet vuxna ansvarar för myndighetsutövningen för personer från 18 år som har ett skadligt bruk och beroende och samsjuklighet samt för personer med en socialpsykiatrisk problematik och personer som önskar stöd utifrån våld i nära relation. Vi ansvarar nu även för myndighetsutövningen gällande bistånd till boende.
Enhet vuxna är uppdelad i en utredargrupp och en mottagsgrupp och det är en socialsekreterare till mottaget vi nu söker. Enheten har många erfarna socialsekreterare och en närvarande och stödjande arbetsledning. Metodstöd sker varje vecka i grupp och du får ärendehandledning anpassat efter ditt behov. Vi har även extern processhandledning. Vi strävar efter att vara en socialtjänst i framkant och vi ser samverkan med våra utförarenheter som en värdefull grund i vårt arbete vilket också avspeglar sig i det strukturerade utvecklingsarbete som pågår.
Hos oss får du som socionom ingå i ett engagerat och sammansvetsat team där trivsel och omtanke om varandra är högt prioriterat. Du arbetar teambaserat och tvärfunktionellt, med kollegor både inom socialförvaltningen och andra delar av kommunen. Här sitter alla geografiskt nära varandra, vilket underlättar samarbete och ger dig en meningsfull och rolig arbetsvardag.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bland annat:
* Trygg anställning med erfaren arbetsledning
* Utbildning inom MI samt ASI
* Mentorskap
* En mycket god möjlighet till att utvecklas, bidra och känna stolthet över ditt arbete
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 och 50 år
* Föräldrapenningstillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* En arbetsplats som ligger centralt med egna kontorsrum, gratis parkering, gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Din närmsta chef:
"Hej! Jag heter Jenny och är chef för socialförvaltningens enhet vuxna. Jag drivs av att vi har en hög kvalité i arbetet på enheten och för dem vi är till för. Vi ska ha en trygg arbetsmiljö där vi har rimlig arbetsbelastning och trivs tillsammans.
Som chef är jag omtänksam, nära och tillgänglig i vår vardag och jag ser dig som en värdefull del av det viktiga arbete vi gör tillsammans.
Jag ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team, varmt välkommen med din ansökan!
Som socialsekreterare på enhet vuxna och i mottaget arbetar du med att bedriva ett kvalificerat mottagnings-, utrednings- och uppföljningsarbete. I mottaget hanteras skyddsbedömningar inom ramen för LVU och LVM samt risk- och skyddsbedömningar för personer utsatta för våld i nära relation.
Myndighetsutövningen gällande bistånd till boende faller nu in hos mottaget och i din tjänst kommer du till viss del ha fokus på boendefrågor.
Du arbetar självständigt men också i samverkan med kollegor och samverkanspartners, alltid med klienten i fokus.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Socionomexamen.
* B-körkort.
* Du ska behärska svenska språket väl i både tal och skrift och du tycker om att skriva.
Meriterande:
Erfarenhet av några års arbete med myndighetsutövning inom vuxenområdet eller den sociala barnavården är meriterande.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för vuxna inom socialtjänstens område och som drivs av att göra verklig skillnad i människors liv. Du är ansvarstagande, professionell och möter både kollegor och klienter med respekt och ett gott bemötande.
Du trivs i samarbete med andra och bidrar aktivt till vårt positiva arbetsklimat, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt och fatta egna beslut när situationen kräver det. Med trygghet i din yrkesroll är du flexibel och anpassningsbar i en verksamhet där förutsättningarna ibland förändras snabbt.
Hos oss är samarbete en självklarhet vi arbetar tillsammans för klientens bästa och värdesätter att du ser styrkan i lagarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som med engagemang, professionalism och omtanke vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
