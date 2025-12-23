Socialsekreterare med förstärkt introduktion
2025-12-23
Vill du ta nästa steg i din yrkesroll inom socialt arbete?
Nu har du möjlighet att ta nästa steg i din yrkesroll och bygga upp din kompetens inom ekonomiskt bistånd genom ett förstärkt introduktionsprogram. Programmet ger dig strukturerat stöd för att utvecklas till en trygg och självständig socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Inom avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende finns en sektion som erbjuder ett förstärkt introduktionsprogram under fyra månader. Programmet riktar sig till medarbetare som är nya inom ekonomiskt bistånd och syftar till att ge dig en trygg och kvalitativ start i arbetet. Introduktionen består av praktiskt arbete under handledning i någon av våra sektioner, kombinerat med bland annat utbildning, studiebesök, workshops med case samt strukturerade reflektionstillfällen. Detta ger dig en bredare, djupare och mer flexibel introduktion till arbetet som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Målet är att du efter introduktionsperioden ska gå vidare till en ordinarie sektion och arbeta som självständig socialsekreterare.
I sektionen finns även en förste socialsekreterare som tillsammans med din chef ansvarar för handledning och stöd under din första tid i verksamheten.
Arbetet som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd innebär socialt förändrings- och motivationsarbete för klienter som, av olika anledningar, saknar egen försörjning och/eller bostad. Parallellt utreder du och fattar beslut om rätten till bistånd utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och praxis. I rollen ingår återkommande kontakter med både enskilda individer samt interna och externa samverkansaktörer. Arbetet är klientnära och du träffar dina klienter regelbundet, vanligtvis varje månad. Det är ett omväxlande och utvecklande arbete med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Arbetet kräver en relativt hög grad av självständighet, bland annat när det gäller att tolka lagstiftning och göra professionella bedömningar, samt en god förmåga att bemöta människor i olika livssituationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
•
Socionomexamen
•
Ingen eller begränsad erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd och du vill utvecklas inom området.
Det är meriterande om du har:
•
Erfarenhet från andra områden inom socialtjänsten
•
Erfarenhet av annat socialt arbete
Arbetet kräver goda datorkunskaper, god administrativ förmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i det svenska språket.
För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint engagemang för socialt arbete och ett professionellt förhållningssätt i mötet med människor i olika livssituationer. Du är trygg i dig själv, öppen för lärande och utveckling, har god förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. Samtidigt är du strukturerad, ansvarstagande och kan planera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett gott bemötande, samarbetar väl med andra och har lätt för att skapa och bevara förtroendefulla relationer, både med klienter och samverkansparter. Du hanterar krav och press på ett konstruktivt sätt och bidrar till ett professionellt och respektfullt arbetsklimat.
Om arbetsplatsen
Vi arbetar för att ha en bra stämning på arbetsplatsen, goda skratt, utmaningar, nära ledarskap och stöttande kollegor; det som ger positiv energi på jobbet. Vi är mycket stolta över vår verksamhet och det vi åstadkommer. Som anställd hos oss erbjuds du intern och extern handledning, metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 8
Tillträde: 1 mars 2026.Övrig information
Som en del av rekryteringsprocessen kan du komma att bli inbjuden till ett informationstillfälle den 14 januari kl 14:30 där medarbetare och chefer i vår verksamhet kommer att berätta mer om deras arbete samt om det förstärkta introduktionsprogrammet. Intervjuer planeras att hållas mellan 16-26 januari.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
