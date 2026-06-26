Socialsekreterare med förstärkt introduktion
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2026-06-26
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Ref: 20261518
Vill du ta nästa steg i din yrkesroll inom socialt arbete?
Nu har du möjlighet att ta nästa steg i din yrkesroll och bygga upp din kompetens inom något av områdena ekonomiskt bistånd/boende genom ett förstärkt introduktionsprogram. Programmet ger dig strukturerat stöd för att utvecklas till en trygg och självständig socialsekreterare. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Inom avdelningen IFO Utredning Vuxna finns en sektion som erbjuder ett förstärkt introduktionsprogram under fyra månader. Programmet riktar sig till medarbetare som är nya inom arbete med ekonomiskt bistånd, boende eller skadligt bruk och beroende och syftar till att ge dig en trygg och kvalitativ start i arbetet som socialsekreterare i vår avdelning. Introduktionen består av praktiskt arbete under handledning i någon av våra enheter, kombinerat med bland annat utbildning, studiebesök, workshops med case samt strukturerade reflektionstillfällen. Detta ger dig en bredare, djupare och mer flexibel introduktion till arbetet som socialsekreterare. Målet är att du efter introduktionsperioden ska gå vidare till en ordinarie sektion och arbeta som självständig socialsekreterare.
I sektionen finns två förste socialsekreterare som tillsammans med din chef planerar för att du får handledning och stöd under din första tid i verksamheten.
Annonsens tjänster riktar sig till dig som är intresserad av att jobba i tätt samarbete med andra kollegor, med frågor inom ekonomiskt bistånd/boendemyndighet på någon av enheterna för samordnat bistånd, där man arbetar med medborgare som har behov av flera samtidiga insatser inom socialtjänsten.
Arbetet som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och boende innebär socialt förändrings- och motivationsarbete för klienter som, av olika anledningar, saknar egen försörjning och/eller egen bostad samtidigt som man utreder och fattar beslut om deras rätt till bistånd. I rollen ingår återkommande kontakter med både enskilda individer och interna och externa samverkansaktörer. Du kommer att ha ett klientnära arbete och du träffar dina klienter regelbundet varje månad. Det är ett roligt arbete med stor omväxling, olika uppdrag och många kontakter som ger en stor variation av arbetsuppgifter varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Ingen eller begränsad erfarenhet av myndighetsarbete inom ekonomiskt bistånd och boende och som vill utvecklas inom området.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från andra områden inom socialtjänsten
Erfarenhet av annat socialt arbete
Erfarenhet av arbete inom annan myndighet
Arbetet kräver goda datorkunskaper, god administrativ förmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i det svenska språket.
Som person är du flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du kan prioritera och hantera förändrade arbetsförhållanden och plötsligt uppkomna situationer. Du är ödmjuk inför ditt uppdrag och behåller lugnet även i stressiga sammanhang.
Då rollen kräver samverkan och samarbete ställs höga krav på god samarbetsförmåga. Ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot både klienter och kollegor är centralt. Vi värdesätter att du bidrar till en positiv arbetsmiljö. För att lyckas i rollen är det också viktigt att du är initiativrik, engagerad och positiv samt har förmåga att balansera klientarbetet med administrativa uppgifter och dokumentation.
Om arbetsplatsen
Vi arbetar för att ha en bra stämning på arbetsplatsen, goda skratt, utmaningar, nära ledarskap och stöttande kollegor; det som ger positiv energi på jobbet. Vi är mycket stolta över vår verksamhet och det vi åstadkommer. Som anställd hos oss erbjuds du intern och extern handledning, metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2900 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställningar (provanställning kan komma att tillämpas)
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Övrig information
Som en del av rekryteringsprocessen kan du komma att bli inbjuden till ett digitalt informationstillfälle via teams den 16 juli 13:00-14:00 där medarbetare och chefer i vår verksamhet kommer att berätta mer om deras arbete samt om det förstärkta introduktionsprogrammet. Intervjuer planeras att hållas vecka 30-31 på Sallerupsvägen 11D. Om du inte kan närvara fysiskt på intervju, så finns möjlighet för en digital intervju.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Suzana Dimitrescu suzana.dimitrescu@malmo.se +4640345065 Jobbnummer
9980302