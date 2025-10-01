Socialsekreterare inriktning utredning
2025-10-01
Är det dig vi söker? Ja, om du gillar att arbeta med människor och myndighetsutövningens komplexitet, då är detta jobbet för dig.
Vi söker just dig som vill göra skillnad för barn och unga där du är med och skapar en trygg tillvaro för dem.
Enheten barn och familj består av en mottagningsfunktion, en utredargrupp, en grupp för uppföljning av insatser och en grupp för familjerätt och familjehem. Vi har även två familjecentraler och ett familjeteam. Vi är en grupp som hjälper varandra och har en rak och öppen kommunikation. Vi erbjuder processhandledning, friskvårdsbidrag, semesterväxling och möjlighet att arbeta hemifrån del av arbetstid.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta i utredningsgruppen där du utreder barn, ungdomar samt vårdnadshavares livssituation och behov för att utifrån detta erbjuda olika stödinsatser. På vår enhet arbetar vi med barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år. Du kommer att ha ett omväxlande och spännande jobb i din handläggning av olika typer av ärenden och vi arbetar enligt BBIC. Vårt mål är att ha hög kvalitet på vårt sociala arbete. Du kommer att ingå i en utredningsgrupp med två-tre medarbetare och ha ett nära samarbete med övriga socialsekreterare på enheten som består av sammanlagt 17 medarbetare, två samordnare och en enhetschef.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet av socialt arbete. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av BBIC (barns behov i centrum) men det är inget krav då vi arbetar med yrkesresan, vilket är en kompetenshöjande satsning för dig som är ny i yrket. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift samt ha dokumentationsvana. Då det ingår resor och hembesök i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Som person är du bra på att sätta dig in i och förstå andras perspektiv och situation. Du är lugn och samlad i situationer som kräver det och fokuserar på rätt saker. När det behövs kan du vara flexibel och du har förmåga att ställa om och se lösningar. Du har god samarbetsförmåga och trivs även med att självständigt organisera, planera och skapa struktur i ditt arbete.Övrig information
Provanställning i början av tjänsten kan komma att bli aktuellt. Vid eventuell intervju medtas utdrag från belastningsregister. Urval och kontakt sker löpande.
Våra medarbetare har 2000 kr/år i friskvårdsbidrag och möjligheten till semesterväxling. Inom våra verksamheter eftersträvar vi en jämn könsfördelning.
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
