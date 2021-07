Socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen och familjehemsgrup - Kristinehamns kommun, Individ-och familjeomsorg - Administratörsjobb i Kristinehamn

Kristinehamns kommun, Individ-och familjeomsorg / Administratörsjobb / Kristinehamn2021-07-05Har du ett brinnande intresse för socialt arbete och vill utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Då kan du vara den person vi söker!Barn- och ungdomsgruppen och familjehemsgruppen ingår i verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg (IFO) vid socialförvaltningen i Kristinehamns kommun. Socialförvaltningen är uppdelad i verksamhetsområdena funktionsstöd, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Vår kärnverksamhet är att bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering. Det innebär bland annat att ge stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande samt att genom utredning och insatser ge barn, ungdomar, vuxna och funktionshindrade stöd, hjälp och service.Gällande tjänst som socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppenKristinehamns kommun har under de senaste åren satsat stort på barn- och ungdomsgruppen, med fokus på att skapa förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning, en god psykosocial arbetsmiljö, kontinuitet och strukturerad introduktion för nyanställda. Idag består barn- och ungdomsgruppen av totalt 22 socialsekreterare varav 4 arbetar i ett mottagningsteam och resterande utreder och följer upp insatser. Arbetsgruppen har till sin hjälp två erfarna 1:e socialsekreterare som leder, fördelar och stöttar i det dagliga arbetet.En av våra kollegor går vidare till andra arbetsuppgifter inom förvaltningen och vi söker därför en ny kollega.Gällande tjänst som socialsekreterare i familjehemsgruppenPå familjehemsgruppen arbetar vi bland annat med rekrytering och handledning av familjehem, barn placerade i familjehem och rekrytering av kontaktpersoner/kontaktfamiljer. Gruppen består av 20 medarbetare med olika arbetsuppgifter. Två av medarbetarna arbetar som 1:e socialsekreterare och har som uppgift att vara ett stöd i arbetet runt de placerade barnen. 8 medarbetare fungerar som barnhandläggare. Nu söker vi en person som vill arbeta med oss i dessa frågor då en av våra kollegor ska läsa vidare med start i höst. Vikariatet gäller en barnhandläggartjänst och sträcker sig över en längre tid.2021-07-05Gällande tjänst som socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppenSom socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen kommer du att arbeta med myndighetsutövning gällande barn- och unga, 0-18 år och deras familjer. I arbetet ingår att hålla utredningssamtal, referenssamtal och konsulterande samtal med barnet/den unge och det nätverk som finns runtomkring, såväl på ett privat som på ett professionellt plan. Det ingår också i arbetet att dokumentera och sammanställa beslutsunderlag, göra risk- och skyddsbedömningar och att fatta olika typer av myndighetsbeslut. Du kommer även att följa upp öppenvårdsinsatser samt HVB-placeringar. I många fall kommer du samverka med andra instanser, så som skola, hälso- och sjukvård, polis m.m. Du behöver vid behov också kunna delta i arbetet med de akuta situationer som kan uppstå inom den sociala barn- och ungdomsvården. Beordrad övertid kan förekomma. All handläggning sker enligt BBIC.Gällande tjänst som socialsekreterare i familjehemsgruppenSom barnhandläggare kommer du att arbeta primärt med barn som är placerade i familjehem, familjehemsföräldrarna, de biologiska föräldrarna och barnets övriga nätverk. Du kommer också arbeta i samverkan med professionella runt barnet såsom barn och ungdomspsykiatri, skola, förskola m.fl. Arbetsuppgifterna innefattar utredning och uppföljning av barnets situation i ett nära samarbete med familjehemssekreterarna som arbetar med rekrytering och handledning av familjehemmen. Arbetet med familjehem och familjehemsplacerade barn innebär ofta långvariga relationer då placeringarna kan komma att fortgå under flera år. All handläggning sker enligt BBIC.Du som vill bli vår nya kollega har socionomexamen. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av den sociala barn- och ungdomsvården och av att jobba enligt BBIC. För att du ska passa för arbetet är det viktigt att du har en god förmåga att arbeta självständigt. Du kommer att ha stor möjlighet att själv planera ditt arbete och det är därför viktigt att du har god förmåga till struktur och ordning och inte minst är ansvarstagande. Du behöver också vara bekväm med att fatta självständiga beslut utifrån gällande lagstiftning. Samtidigt är det viktigt för oss att du är en hjälpsam kollega som gillar lagarbete och att du vill och kan bidra till den kollegiala gemenskapen. Vidare så behöver du även ha en god förmåga att uttrycka dig i såväl skrift som tal, vara flexibel och snabbt kunna ställa om när dagen inte blir som det var tänkt.Då det frekvent ingår resor i tjänsten är B-körkort ett krav. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Som medarbetare i Kristinehamns kommun kännetecknas ditt medarbetarskap ska av delaktighet, ansvarstagande och kompetens. Du ska ha en förmåga att samarbeta så att alla kan bidra med idéer, kunskap och erfarenhet. Du har ett professionellt förhållningssätt och bidrar till en positiv och hälsosam arbetsmiljö. Du ska även vara delaktig i utvecklingen av såväl din egen som organisationens kompetens.ÖVRIGTVi är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Tillsammans så är vi ambassadörer för hur invånarna uppfattar oss.Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation. Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.Som anställd ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.