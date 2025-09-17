Socialsekreterare Försörjningsstöd
Hörby kommun / Socialsekreterarjobb / Hörby Visa alla socialsekreterarjobb i Hörby
2025-09-17
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren socialsekreterare till vår försörjningsstödsenhet. Hörby kommun har kommit långt i digitaliseringen och nu utvecklar vi rollen som socialsekreterare på försörjningsstöd. Vi skapar en arbetsgrupp på sex mycket erfarna socialsekreterare och denne arbetsleds av en 1e socialsekreterare. Du har få ärenden och mer tid till klientarbete, då vi vill satsa på det sociala arbetet. Du är därvid redo att inta en tjänst med fokus på samtal, att lotsa, leda och motivera individer till att nå självförsörjning. Du har nära kontakt med andra myndigheter och ett lösningsfokuserat perspektiv.
I arbetet kommer du att arbeta med myndighetsutövning i form av utredning, bedömning och beslut om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen med stöd av riktlinjer och rättspraxis.
Vi erbjuder ett utvecklande och betydelsefullt arbete i en kompetent arbetsgrupp, en god introduktion och en nära arbetsledning.
På enheten handläggs även dödsboanmälningar i vilken utbildning kommer att erbjudas. Kvalifikationer
Socionomexamen samt B-körkort.
Du har minst två års erfarenhet av att handlägga försörjningsstöd och god kunskap om förändringsarbete och förståelse inför komplexa ärenden. Du har en mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift och ett öppet förhållningssätt kring digitalisering som är en ledstjärna för oss i Hörby.
Vi söker Dig som önskar att arbeta relationsskapande, Dig som vill utveckla den traditionella handläggarrollen till en spännande socialarbetare där individens egna möjligheter och resurser står i centrum. Med ditt engagemang vill Du bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med oss!
Vi ser givetvis att du har ett pedagogiskt sätt, du är självständig, noggrann, analytisk och nyfiken på människor. Rollen kräver ett stort ansvarstagande och en god kommunikativ förmåga. Därav är du en empatisk och trygg person med mycket god personlig mognad och på så vis även bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi ser framemot att träffa just Dig!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "121/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Verksamhetschef
Karina Lindberg karina.lindberg@horby.se 0415378117 Jobbnummer
9513450