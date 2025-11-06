Socialsekreterare Försörjningsstöd
2025-11-06
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Är du intresserad av att prova något nytt? Vi erbjuder just nu dig som kanske inte tidigare arbetat med myndighetsutövning, chansen att under ett års tid lära dig att handlägga ekonomiskt bistånd och utöva socialt arbete.
Vi har ett vikariat som socialsekreterare på vår försörjningsstödsenhet till dig som tycker det verkar spännande att arbeta i en kommun som tänker innovativt och erbjuder utbildning, gedigen introduktion och nära arbetsledning.
Du lär dig att handlägga rättssäkert utifrån riktlinjer, tydliga rutiner och rättspraxis, samtidigt som mycket tid läggs på det sociala klientarbetet. Du är därvid redo att inta en tjänst med fokus på samtal, att lotsa, leda och motivera individer till att nå självförsörjning. Du har nära kontakt med andra myndigheter och arbetar med ett lösningsfokuserat perspektiv. Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du har en mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift och ett öppet förhållningssätt kring digitalisering som är en ledstjärna för oss i Hörby.
Du har ett pedagogiskt sätt, du är självständig, noggrann, analytisk och nyfiken på människor. Rollen kräver ett stort ansvarstagande och en god samarbetsförmåga.
Vi förutsätter att du är en empatisk och trygg person med mycket god personlig mognad samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpnade under rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "146/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Verksamhetschef
Karina Lindberg karina.lindberg@horby.se 0415378117 Jobbnummer
