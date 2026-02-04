Socialsekreterare ekonomiskt bistånd och integration
Färgelanda Kommun / Socialsekreterarjobb / Färgelanda Visa alla socialsekreterarjobb i Färgelanda
2026-02-04
, Munkedal
, Uddevalla
, Vänersborg
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Färgelanda Kommun i Färgelanda
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland - här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund - engagerad, företagsam och med ett gott bemötande - genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas - både hemma och på jobbet.Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning
Hej!
Vi söker dig som har kunskap, erfarenhet och engagemang för människor som befinner sig i utsatta livssituationer.
Vi är i en spännande tid. Den nya socialtjänstlagen är här med mer fokus på förebyggande arbete, delaktighet och individens egen kraft. Det här ger oss större möjligheter att arbeta med människan i centrum. Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst tillsammans med oss?
Hos oss får du en meningsfull vardag med kollegor som stöttar, lyssnar och skrattar - och du får tid och utrymme att göra ett bra jobb.Dina arbetsuppgifter
Hos oss är du en av tre socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Det betyder att du har ett eget handläggaransvar, men också kollegor nära dig hela tiden. För gruppen finns även en förste socialsekreterare.
Du kommer bland annat att:
• Utreda och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd, ha återkommande samtal med dina klienter - många gånger i livets tuffaste lägen.
• Upprätta genomförandeplaner och tillsammans med individen söka vägar mot självförsörjning.
• Samverka med vår arbetsmarknadsenhet, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och andra aktörer.
• Delta i vårt utvecklingsarbete - både kring metoder, bemötande och arbetsmiljö.
• Arbeta med mottagande av personer från andra länder som anvisats till vår kommun.
Vi är ett välfungerande team där vi hjälps åt, reflekterar tillsammans och har ett öppet klimat. Här finns tid för både socialt arbete och utrymme att växa i yrkesrollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad socionom eller har annan relevant högskoleutbildning (med minst 7,5 hp i socialrätt), har erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd - men det är inget krav. Du har ett varmt, respektfullt bemötande och ett gott omdöme. Du kan arbeta självständigt men tycker det är viktigt att vara en del av ett team. Har du dessutom arbetat i verksamhetssystemet Life Care, då är det ett extra plus.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har hjärtat på rätt ställe och vill arbeta långsiktigt och hållbart med människor.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Vi kallar till intervjuer löpande - vänta inte med din ansökan!
Lite om oss
Vi är en liten kommun med stora ambitioner. Här är beslutsvägarna korta, idéer välkomnas och människan är alltid i fokus - både de vi möter och vi som jobbar här.
Vill du ha en arbetsplats där du inte försvinner i mängden, där ditt bidrag spelar roll varje dag, och där du får kombinera professionellt arbete med en mänsklig värme?
Då tror vi att du kommer trivas hos oss.
Välkommen till Färgelanda. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda kommun
(org.nr 212000-1421) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Omsorg, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Jeanette Leifsdotter 0528567610 Jobbnummer
9723675