Socialsekreterare, egen försörjning
Kristinehamns kommun, Egen försörjning / Socialsekreterarjobb / Kristinehamn Visa alla socialsekreterarjobb i Kristinehamn
2025-12-11
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristinehamns kommun, Egen försörjning i Kristinehamn
Välkommen till Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen (AKV), en arbetsplats där du gör skillnad - varje dag.
Nu söker vi en socialsekreterare med inriktning egen försörjning.
Med BIP-modellen som grund säkerställs ett helhetsperspektiv där individens hela livssituation beaktas, progression följs över tid och klientens delaktighet stärks genom strukturerat och motiverande arbete. I det här arbetet är det viktigt att ha ett respektfullt och professionellt bemötande då vi möter människor i utsatta situationer. Vi arbetar för att möta människan där den befinner sig i syfte att stötta mot den snabbaste vägen till egen försörjning.
Vår förvaltnings kärnverksamhet är att ge stöd och hjälp för att människor ska bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Att genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service samt att arbeta för vuxnas lärande.
Din tjänst kommer att tillhöra Enheten arbetsmarknad, integration och ekonomiskt bistånd inom processen Egen försörjning. Enheten består av handläggare med fokus på ekonomiskt bistånd, socialsekreterare med fokus på vägen till egen försörjning samt utförarverksamheter. För att kunna arbeta mer med varje klient i syfte att nå målet egen försörjning, arbetar vi med att effektivisera processerna kring handläggningen av ekonomiskt bistånd genom ökad digitalisering.
Utifrån det förändringsarbete som genomförs på enheten så värdesätter vi olika perspektiv och hoppas att du är öppen för att bidra till det utvecklingsarbete som pågår.
Det är viktigt för oss att du ska trivas i vårt team, vi lägger stor vikt vid förståelsen för att vi är varandras arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
* Genomföra strukturerade kartläggningssamtal enligt BIP-modellen.
* Tillsammans med klienten ta fram realistiska och motiverande självförsörjningsplaner.
* Samordna och följa upp insatser.
* Samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, utbildningsaktörer, vården och andra samhällsinstanser.
* Arbeta med motiverande samtal och lösningsfokus för att stärka klientens delaktighet.
* Dokumentera samtal, beslut och åtgärder i verksamhetssystemet.
* Bidra till metodutveckling och uppföljning av resultat i gruppen.
* Hembesök och fältarbete ingår i tjänsten.
* Bereda bedömningsunderlag inför beslutsfattande av ekonomiskt bistånd.
* Viss handläggning av ekonomiskt bistånd kan förekomma.Kvalifikationer
Formella kvalifikationer och yrkeserfarenheter
Krav:
* Socionomexamen
* God kännedom om socialtjänstlagen (SoL) och relaterad lagstiftning
* B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor eller integration
* Kunskap om BIP-modellen eller liknande strukturerade insatser
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som är självgående och har förmågan att ta eget ansvar samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig efter skiftande situationer och behov. Du har en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom att vara både relationsskapande och lyhörd. Din empatiska förmåga gör att du möter människor med respekt och förståelse, och med ett serviceinriktat förhållningssätt strävar du alltid efter att ge stöd av hög kvalitet. Som person är du tydlig och övertygande i din kommunikation, vilket gör att du kan skapa klarhet även i komplexa sammanhang. Du har dessutom en strukturerad arbetsstil som bidrar till att arbetet bedrivs effektivt och med god ordning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Intervjuer är planerade till 15, 20, 21 januari.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293530". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/ Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Egen försörjning Kontakt
Enhetschef
Kristina Olsson kristina.olsson1@kristinehamn.se 0550-88411 Jobbnummer
9639153