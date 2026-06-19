Socialsekreterare, egen försörjning
Kristinehamns kommun, Egen försörjning / Socialsekreterarjobb / Kristinehamn Visa alla socialsekreterarjobb i Kristinehamn
2026-06-19
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Välkommen till Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen (AKV), en arbetsplats där du gör skillnad – varje dag.
Nu söker vi en socialsekreterare med inriktning mot egen försörjning.
Om du blir vår kollega kommer du att tillhöra Enheten arbetsmarknad, integration och ekonomiskt bistånd inom processen Egen försörjning. Här arbetar socialsekreterare, handläggare inom ekonomiskt bistånd och medarbetare inom arbetsmarknadsinsatser tillsammans mot ett gemensamt mål – att fler människor ska nå egen försörjning.
Vårt uppdrag är tydligt: att stödja människor till egen och hållbar försörjning genom arbete, studier eller andra vägar till ökad självständighet. För att lyckas med det arbetar vi utifrån BIP-modellen, där individens resurser, motivation och progression står i centrum. Vi tror på människors förmåga att utvecklas och på betydelsen av ett professionellt, respektfullt och lösningsfokuserat bemötande.
Vi är i början av en större organisationsförändring där vi vill stärka fokus på arbetet mot egen försörjning. Utvecklingsarbetet fortsätter i takt med nya lagkrav, bland annat aktivitetskravet. Vi söker därför dig som vill bidra med engagemang, nya perspektiv och ett intresse för verksamhetsutveckling.
Genom digitalisering och utvecklade processer arbetar vi för att skapa mer tid för det som är viktigast – mötet med människan. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära klienten, följa progression över tid och vara en viktig del i arbetet mot självförsörjning.
Vi har nyligen flyttat in i moderna, aktivitetsbaserade lokaler mitt i centrala Kristinehamn. Som medarbetare hos oss erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, personalaktiviteter och möjlighet till distansavtal.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid samarbete, respekt och ett gott kollegialt stöd, med övertygelsen om att vi är varandras arbetsmiljö och tillsammans skapar en arbetsplats där människor vill stanna och växa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare med inriktning egen försörjning arbetar du med att stödja människor på vägen mot arbete, studier eller annan långsiktigt hållbar försörjning.
Tyngdpunkten i tjänsten ligger på motivationsarbete, planering, samordning och uppföljning. Du arbetar nära klienten och samverkar med både interna och externa aktörer för att skapa förutsättningar för förändring och progression.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Genomföra strukturerade kartläggningar och bedömningar utifrån BIP-modellen.
• Tillsammans med klienten upprätta, genomföra och följa upp individuella planer mot egen försörjning.
• Motivera, vägleda och stärka klientens delaktighet i förändringsarbetet.
• Samordna insatser och följa upp progression mot uppsatta mål.
• Samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, utbildningsaktörer samt andra relevanta aktörer.
• Dokumentera och följa upp arbetet i verksamhetssystemet.
• Bidra till utveckling av metoder, arbetssätt och verksamhetens resultat.
• Genomföra hembesök arbete vid behov.
• Integrationsarbete - Ta emot och vägleda nyanlända personer
Tjänsten innebär ett nära samarbete med enhetens ekonomihandläggare. Du bedömer rätten till ekonomiskt bistånd utifrån uppgjord planering och tar fram beslutsunderlag till ekonomihandläggaren. Viss övrig handläggning av ekonomiskt bistånd kan förekomma.Kvalifikationer
Krav:
• Socionomexamen eller annan utbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God kännedom om socialtjänstlagen (SoL) och relaterad lagstiftning.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd.
• Erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, integration eller förändringsinriktat socialt arbete.
• Erfarenhet av samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller andra myndigheter.
• Kunskap om BIP-modellen eller liknande strukturerade arbetssätt.
• Erfarenhet av motiverande samtal (MI) eller lösningsfokuserat arbete.
• Erfarenhet av evidensbaserade metoder, t ex Supported Employment eller IPS
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som motiveras av att skapa förutsättningar för förändring och utveckling.
Du är trygg i din professionella roll och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du kan ställa krav och hålla riktning i arbetet mot uppsatta mål.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du trivs med samverkan och ser värdet av att arbeta tillsammans med kollegor och andra aktörer för att hitta de bästa lösningarna för individen.
Vi tror också att du är nyfiken, utvecklingsorienterad och vill bidra till att utveckla både verksamheten och framtidens sociala arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868)
Kristinehamns kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Egen försörjning Kontakt
Rekryteringskonsult
Maria Harling kommunen@kristinehamn.se Jobbnummer
9971419