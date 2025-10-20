Socialsekreterare Barn- och ungaenheten
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2025-10-20Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst i Säffle? Säffle kommun står inför en spännande utvecklingsresa inom socialtjänsten.
Vi har både vilja och mod att ta tillvara möjligheterna i den nya socialtjänstlagen, med målet att våra invånare enkelt ska få kontakt med oss och känna att våra insatser är en naturlig del av samhällets stöd när livet krånglar.
Hos oss på barn -och ungaenheten möter vi barn och familjer när de behöver oss som mest. Vi strävar efter att varje kontakt ska präglas av ett gott bemötande, tydlighet och delaktighet. Barnets perspektiv genomsyrar hela vårt arbete och vi lägger stor vikt vid att arbeta rättssäkert och tillitsfullt, både gentemot dem vi möter och inom vår organisation.
Vi har en välutvecklad öppenvård inom barn- och unga, vilket ger oss goda möjligheter att erbjuda insatser som är flexibla, nära och anpassade efter familjernas behov. Öppenvården är en viktig del av vårt gemensamma arbete och skapar ett värdefullt stöd i både akuta och förebyggande sammanhang. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är nyfiken, vill vara med och utveckla arbetet tillsammans med oss och trivs med att ta ansvar. Du har god struktur, är tydlig i din kommunikation och vill vara en del av ett sammanhang där vi stöttar varandra och jobbar tillsammans.
Som socialsekreterare vid barn- och ungaenheten arbetar du med handläggning av alla förekommande ärenden gällande barn, unga och deras familjer enligt framförallt SoL och LVU.
Säffle är en kommun där vi strävar efter att göra saker tillsammans. Vi har korta vägar mellan beslut och handling och ett gott samarbete mellan andra verksamheter som Polis, skola och vård, t.ex. genom vårt skolsocialteam ( SST) och Backa barnet, som är en arbetsmodell som sätter barnets bästa i fokus oavsett verksamhet och beslut.
Du kommer att ha regelbunden handledning med förste socialsekreterare samt även extern handledning. Som nyanställd får du en introduktion och tilldelas en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk utbildning enligt Socialstyrelsens krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handläggning i ärenden riktad mot barn och unga.
Du har B-körkort och delar vår syn på att kvalitet, trygghet och delaktighet, som är grunden i ett bra socialt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vi tillämpar löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut, vänta inte med att lämna in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
