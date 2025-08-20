Socialsekreterare barn och unga i Centrum
2025-08-20
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för barn och unga?
Hos oss på Barn och unga i Centrum får du ett meningsfullt och utvecklande jobb där du verkligen kan påverka barns och ungdomars liv till det bättre. Vi söker nu fler socialsekreterare som vill vara med och bidra till att vår verksamhet håller hög kvalitet med invånarnas behov i fokus.
Vad innebär jobbet?
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med att utreda och följa upp insatser enligt SoL och LVU för barn och unga mellan 0-21 år. Du arbetar i nära samverkan med vår Resursenhet, som utför öppenvårdsinsatser, och tillsammans hittar vi lösningar för att skapa trygghet och stabilitet för de barn och familjer vi möter.
Vi har en tydlig struktur och använder BBIC som grund i vårt arbete. Just nu satsar vi på att implementera Signs of Safety och lägger stort fokus på att involvera barn och unga i kontakten med oss. Vi erbjuder utbildning och handledning för att stärka dig i arbetet och säkerställa att vi tillsammans arbetar mot samma mål.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar från start har vi en introduktionsansvarig socialsekreterare som stödjer nyanställda i det dagliga arbetet. Du får dessutom regelbunden handledning och möjlighet till kompetensutveckling. På enheten har vi även seniorhandläggare med lång erfarenhet av arbetet som kan erbjuda vägledning och stöttning till dig som kollega.
Vad vi erbjuder:
Du kommer till en arbetsplats med struktur och god tillgång till nära arbetsledning, och våra förste socialsekreterare har lång och gedigen erfarenhet av barnavårdsarbete.
Vi är en arbetsplats med en god stämning och ett hjälpsamt klimat. Här tar vi ansvar för varandra och samarbetar för att ge bästa möjliga stöd till barn och unga. Även om arbetet är krävande ser vi till att skapa en arbetsmiljö där du får stöd, struktur och möjligheter att utvecklas.
Vårt arbete präglas av kvalitet, rättssäkerhet och engagemang - och vi strävar alltid efter att göra det bästa för dem vi är till för.
Vårt kontor på Skånegatan ligger centralt i Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen. Du behöver även ha minst ett års erfarenhet av arbete med barn och unga med de huvudsakliga arbetsuppgifterna att bedriva utrednings- och uppföljningsarbete. Du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och utgår alltid från barns rättigheter.
Du är väl insatt i lagstiftningen kring SoL och LVU och har gärna arbetat med BBIC (Barns Behov i Centrum). Vi ser också att du har en god förmåga att utreda, dokumentera och följa upp insatser.
För tjänsten är det mycket meriterande om du har B-körkort.
Som person är du bra på att samarbeta och trivs i ett team, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt, driva processer och fatta egna beslut. Du är trygg i dig själv och i din roll som socialsekreterare. Din kommunikativa förmåga gör att du möter människor med respekt och hanterar även svåra samtal på ett professionellt sätt. Du har ett lösningsorienterat och positivt förhållningssätt, och du värdesätter samverkan för att skapa det bästa stödet för varje individ.
För att lyckas i rollen behöver du kunna strukturera och prioritera ditt arbete väl. Du balanserar klientmöten, dokumentation och samverkan på ett sätt som bidrar till kvalitet i verksamheten.
Har vi väckt ditt intresse? Kul! Du är varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272613". Omfattning
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Enhetschef
Katarina Lööv Katarina.loov@socialcentrum.goteborg.se 031- 366 82 89 Jobbnummer
