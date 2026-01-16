Socialsekreterare
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i Vilhelmina kommun kommer du att hantera en bred variation av ärenden.
Från att stötta barn och familjer i svåra situationer till att hjälpa enskilda individer att hitta rätt resurser för sin situation. Du kommer handlägga både barn och vuxen ärenden utifrån SoL, LVU och LVM. Du kommer att arbeta nära våra invånare för att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla.Kvalifikationer
- Socionomexamen eller utbildning i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift för arbete med barn. (SOSFs 2014:7).
- Förmåga att arbeta självständigt och i team.
- God kommunikationsförmåga och empatiskt förhållningssätt.
- Förmåga att hantera olika typer av ärenden med professionalitet och respekt.
- Du är intresserad av att arbeta evidensbaserat och har förmågan att omsätta och dela med dig av dina kunskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och socialt arbete
Vi vill också att du är stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv. Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Körkort är ett krav för att arbeta hos oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
- En möjlighet att arbeta i en liten kommun med stor gemenskap och sammanhållning.
- Extern handledning.
- Flextid
- Friskvård
- Arbete utifrån ett helhetsperspektiv där du får möjlighet att hantera alla typer av ärenden och bygga upp en bred kompetens inom socialt arbete.
- En plats där du kan göra verklig skillnad i människors liv och bidra till en trygg och inkluderande samhällsmiljö.Anställningsvillkor
Vi gör urval och intervjuer löpande under annonseringsperioden - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! För att kunna bli aktuell för tjänsten behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att göra skillnad i Vilhelmina kommun!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
