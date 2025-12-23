Socialsekreterare
2025-12-23
Vi söker nu en engagerad kollega till vårt team för utredning och uppföljning av barn 0-18 år. Hos oss är arbetsglädje och en trygg arbetsmiljö grunden för att kunna göra skillnad för barn och unga. Kanske är du den vi letar efter?
Ditt uppdrag:
Utredning och uppföljning består av 22 socialsekreterare, fem seniora socialsekreterare, fyra gruppledare och en gruppchef. Gruppchefen Johanna Lundqvist leder gruppen tillsammans med gruppledarna med fokus på arbetsglädje och tycker att medarbetarnas arbetsmiljö är den viktigaste pusselbiten för att få till hög kvalité för de barn och unga vi är till för. Du får nära stöd av gruppledare i ditt arbete och vi har även seniora socialsekreterare med mångårig erfarenhet i gruppen som är en stor tillgång i vårt komplexa arbete. Johanna är en modig ledare som inspirerar och leder genom förtroende.
De barn och unga som ska utredas eller följas upp kommer via vår mottagningsgrupp som gjort en första bedömning och vid behov en kortare utredning för att starta upp en insats. Du kommer att arbeta på en enhet som drivs av utveckling och fokus på kvalitetsarbete-allt för att stärka och skydda de barn och ungdomar som kommer till oss!
I rollen som socialsekreterare kommer du att:
• Arbeta utifrån lagstiftningarna SoL och LVU.
• Utreda och bedöma ärenden inom barnavård i enighet med BBIC-strukturen.
• Samverkan med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners.
• Fatta beslut och följa upp insatser.
• Självständigt ansvara över hela processen i dina ärenden.
• Skapa en delaktighet för de barn och unga vi träffar genom nära samarbete med deras nätverk.
Är det här du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du är självgående, stabil och skapar förtroende och goda relationer genom en god samarbetsförmåga. Du drivs av att skapa god kvalité för dem vi finns till för och vill gärna vara med och utveckla en socialtjänst präglad av hög kvalité och rättssäker handläggning.
Vi söker dig som:
• Har en socionomexamen
• Har en flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn- och Ungdom.
• Besitter god dokumentationsförmåga och en utmärkt förmåga att kommunicera väl i tal och skrift.
• Har erfarenhet av att arbeta enligt BBIC-strukturen.
Meriterande är om du har specialistkunskap inom exempelvis inom områden som unga kriminella, våld eller nätverksarbete. Erfarenhet av utvecklingsarbete inom myndighet är också en fördel då vi ständigt strävar efter att förbättra oss för barnens skull.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en arbetsplats där vi har roligt tillsammans trots det tuffa arbetet och där ömsesidig tillit är en självklarhet. Ett tillgängligt och tätt ledarskap säkerställer arbetet i gruppen och arbetsledningen prioriterar högt att alla ska må bra och trivas på arbetet. Vi värnar det interna samarbetet i kommunen och löser utmaningar tillsammans!
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidare med start enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på johanna.lundqvist@nacka.se
, 087187528.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2026-01-11.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämnds beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Använd blankett 442.5 för skola och förskola. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Månadslön

Detta är ett heltidsjobb.

Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Gruppchef
Johanna Lundqvist Johanna.Lundqvist@nacka.se Jobbnummer
9661807