Socialsekreterare
2025-11-05
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Var med oss och skapa framtidens socialtjänst. Har du ett stort engagemang för barn, unga och deras familjer? Vill du vara med och göra skillnad för dem vi är till för? Vill du vidareutvecklas och vara med i ett kunnigt engagerat arbetsteam? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en socialsekreterare till området Barn och familj inom Individ- och familjeomsorgen. Socialsekreterare inom denna enhet arbetar med utredning av ärenden som berör barn och unga, beslutar om insatser efter behov och följer insatsen för att se att det gör skillnad för barnen. I arbetet ingår utredande och uppföljande samtal med barn, ungdomar och föräldrar, dokumentation samt samarbete med andra myndigheter och verksamheter. Vi vill möta de barn och familjer som har behov av hjälp på bästa sätt. Det ska vara rättssäkert, tillgängligt och med barnens bästa för ögonen. Vi kan erbjuda dig fortbildning utöver ett meningsfullt, spännande och omväxlande arbete.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med andra socialsekreterare. Du kommer att känna att du inte är ensam i ditt uppdrag. Flera socialsekreterare på enheten har mycket lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Kollegial handledning är något vi värderar högt och använder oss av dagligen. Vi har även extern handledning kontinuerligt. Utöver det så får alla nya anställda möjlighet att gå Yrkesresan, som är ett nationellt introduktionsprogram för socialsekreterare inom barn och unga myndighet. I övrigt ansvarar du för att arbeta mot verksamhetens mål, vara delaktig i arbetet med att ständigt förbättra verksamheten samt bidra till arbetsglädje och att värna om den goda arbetsmiljön.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är utbildad socionom och gärna har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten i någon form. Du har fördel av tidigare erfarenhet av utredningsarbete enligt SoL och LVU och du ska känna dig bekväm i att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du även har erfarenhet av att jobba med utsatta barn och deras familjer. B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsfokuserad och se möjligheter i människors förutsättningar att utvecklas. Du har en god samarbetsförmåga, du är bra på att lyssna och har en lust för att driva utvecklingsarbete inom verksamheten. Det är viktigt att du kan arbeta utifrån egna initiativ och har mycket god förmåga till att arbeta självgående, men ser också arbetsgruppen som en tillgång. Du är strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter, samt klarar att snabbt ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Vi söker dig som motiveras av att driva utredningsprocesser, skapa goda relationer med såväl barnen som deras föräldrar och en god samverkan såväl internt som externt.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, tel. 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss på Barn och familj?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1227, senast 2025-11-19. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Företrädare för SSR
Lisen Andersson lisen.andersson@lycksele.se 0950-166 68 Jobbnummer
9589222