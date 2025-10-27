Socialsekreterare
2025-10-27
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Hos Individ- och familjeomsorgen handläggs myndighetsärenden inom olika delar av socialtjänsten. Här finns även öppenvård för vuxna samt barn och familj. Vi är en arbetsplats på ca 180 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med fokus på utveckling. Kommunen erbjuder även flextid och friskvårdsbidrag. Vi har ett arbetstidsavtal som erbjuder lediga klämdagar och halvdag före röd dag. Du har även möjlighet till semesterväxling.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Socialtjänsten står inför nya utmaningar genom en ny och förändrad socialtjänstlag. För att möta dessa behov och för att ge våra kommuninvånare en bättre och snabbare service har vi under våren 2025 startat upp en ny arbetsgrupp "Gemensam Mottagning IFO" som på sikt ska ta emot samtliga kontakter som avser barn och unga, vuxna, ekonomiskt bistånd samt familjerättsliga frågor. Som socialsekreterare i Gemensam Mottagning IFO kommer du tillsammans med dina kollegor att vara länken mellan kommunens invånare och socialtjänsten. Vill du vara med och bidra till detta förnyade arbetssätt är du välkommen med din ansökan!
I arbetet ingår att ta emot, sortera, prioritera och bedöma den information som inkommer och vid behov lämna över till öppenvården för insats. Gemensam Mottagning IFO hanterar ärenden som avser barn, unga och vuxna vilket innebär en stor variation och bredd i din arbetsvardag. Till Gemensam Mottagning IFO inkommer både ansökningar, anmälningar, förfrågningar och annan information direkt från kommunens invånare men även från samverkanspartners. Det är din och dina kollegors uppdrag att ta emot dessa och göra en första bedömning. Arbetsuppgifterna i Gemensam Mottagning IFO kommer att utvecklas över tid då arbetsgruppen och dess arbetsuppgifter är under uppbyggnad.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Du ska ha god förmåga att uttala dig i tal och skrift
* Då arbetet innebär en del resor är krav att du har B-körkort
* Vi ser gärna att du har minst tre års erfarenhet av socialt arbete, gärna inom myndighetsutövning
* Vi söker dig som har förmåga att anpassa dig utifrån nya situationer då arbetsdagen snabbt kan förändras beroende på vad som kommer in till mottagningen
* Du har en hög förmåga att möta människor och anpassa dig utifrån den situation som de befinner sig i
* Du har vana och god förmåga att samarbeta och är lyhörd inför andra personer i din omgivning
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
