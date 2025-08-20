Socialsekreterare
Vi söker nu vikarierande socialsekreterare till Försörjningsenheten.
Försörjningsenheten i Falu kommun är organiserad inom Arbetslivs- och socialförvaltningen, under sektionen Arbetsliv tillsammans med Arbetsmarknadsenheten samt ytterligare två enheter som erbjuder arbetstränings- och praktikplatser. Försörjningsenheten leds av en enhetschef och en bitr. enhetschef. Enheten består totalt av ca 40 medarbetare som är indelade i fyra team som leds av varsin teamledare.
Försörjningsenheten arbetar med att utifrån Socialtjänstlagen utreda rätten till bistånd och stötta medborgare till att bli självförsörjande. Utifrån ett respektfullt förhållningssätt arbetar försörjningsenheten med målsättning att individer ska uppnå självförsörjning. På enheten har även Flyktingmottagningen organiserats, där arbetet innebär att ta emot nyanlända Falubor som fått uppehållstillstånd och stötta dem att installera sig på sin nya hemort.
Försörjningsenhetens arbete utgår från Arbetslivs- och socialförvaltningens värdegrund. Vi utgår från människors lika värde och ett respektfullt bemötande. Vi inser vikten av allas delaktighet, vilket syns i vårt engagemang, ett lösningsfokuserat förhållningssätt och en tilltro till den enskildes egen förmåga. Kommuninvånarna ska kunna förvänta sig snabb och lättillgänglig information och rådgivning, redan i första kontakten. Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss kommer du utifrån medborgarnas behov erbjuda vägledning och stöd kopplat till självförsörjningsmålet. I rollen är det viktigt att kunna möta människor med värdighet, respekt och kvalitet med krav på dokumentation och rättssäkerhet. Arbetet innebär att utreda rätten till ekonomiskt bistånd och handlägga ansökningar enligt Socialtjänstlagen och på liknande sätt även se andra möjliga stödinsatser.
Tjänsten innebär relativt hög grad av självständigt arbete med lagstiftning, riktlinjer och praxis och du behöver kunna hantera oförutsedda situationer. Arbetet innebär även dokumentation samt skriftlig och muntlig kommunikation. Som anställd hos oss erbjuds du strukturerad introduktion, intern ärendehandledning och stöd.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Socionomutbildning eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och skrift
• Grundläggande datakunskaperDina personliga egenskaper
Vi söker dig som med positiv inställning och engagemang vill bidra till vår verksamhet. För att trivas i tjänsten ser vi att du är serviceinriktad, trygg, empatisk, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse och förmåga att stödja till förändring. Vidare ser vi att du i ditt arbete behöver vara noggrann och strukturerad med förmåga att prioritera aktiviteter och hålla deadlines. Det är även viktigt för oss att du har god samarbetsförmåga, lätt för att bygga förtroendefulla relationer och att du är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi söker också dig som är utvecklingsbenägen, kunskapssökande, självgående samt har god bedömningsförmåga. Du har förmåga att på ett gott sätt uttrycka dig verbalt.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av socialt arbete, arbete med ekonomiskt bistånd eller myndighetsutövning enligt SoL
• Erfarenhet av mottagningsarbete inom försörjningsstöd
• Kunskaper om socialförsäkringssystemet
• Kunskaper i verksamhetssystemet Treserva
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under perioden 250901-260430.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
