Socialsekreterare - barnteam - Mönsterås kommun, Socialförvaltningen - Administratörsjobb i Mönsterås

Mönsterås kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Mönsterås2020-08-26Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat länets högsta friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.Individ- och Familjeomsorgen söker nu socialsekreterare till Barnteamet!Individ- och Familjeomsorgen i Mönsterås kommun består av två enheter: Barn- och ungdom samt Vuxenenhet. Barn- och ungdomsenheten är uppdelad i två team: barnteam som arbetar med barn 0-12 år samt ungdomsteam 13-21 år. Varje team har en arbetsledare som stöttar personalen och vägleder i det dagliga arbetet.Inom Individ och familjeomsorgen finns också ett stödboende för ungdomar.Individ- och Familjeomsorgen i Mönsterås arbetar aktivt för en god samverkan såväl inom vår avdelning och förvaltning, som med våra samverkanspartners ute i samhället.Vi erbjuderpositiva och kunniga kollegor i bra arbetsgrupperextern handledningtillgång till nära arbetsledninggenerös friskvård2020-08-26Arbetet inom Individ- och Familjeomsorgen är viktigt och varierande.Som socialsekreterare i barnteamet kommer du att göra förhandsbedömningar och utredningar samt bevilja och följa upp insatser till barn och deras familjer.Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som består av socialsekreterare, familjebehandlare samt familjerättssekreterare. Gruppens utformning bidrar till ett nära samarbete där man alltid utgår från klientens behov.Vi söker dig som:Är socionom eller har annan kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Du har god förmåga att sätta dig in i människors skiftande levnadsvillkor och bemöta dem med respekt och lyhördhet.Du är ansvarsfull och har förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.Uttrycker dig väl i tal och skrift.Du har lätt för att motivera människor till förändring och verkar utifrån ett salutogent förhållningssätt.Du tycker att det skulle vara stimulerande att arbeta i en liten kommun med närhet i samverkan och till beslut.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande. Körkort är nödvändigt!Vi vill att du visar utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister inför en ev. anställning.ÖVRIGTVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse. Rekryteringsförfarandet kan inledas under pågående ansökningstid., upphör: Vikariat 1 år.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-13Mönsterås kommun, Socialförvaltningen5333663