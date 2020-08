Socialrådgivare/samordnare till enheten för förebyggande och tid - Malmö kommun - Administratörsjobb i Malmö

Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö2020-08-24Ref: 20201843 ArbetsuppgifterTjänsten är tvådelad där du arbetar 80% som socialrådgivare och 20 % som samordnare på Familjehuset Nydala. I rollen som socialrådgivare kommer du att arbeta förebyggande och erbjuda socialrådgivning till föräldrar till barn 0-6 år. Du kommer att arbeta med att stödja föräldrar som hamnat i olika livskriser, har svårigheter i föräldrarollen eller kring sitt förhållningsätt till barnet. Genom socialrådgivning erbjuds föräldrarna stöd under en kortare period men om behovet kvarstår så hänvisas de vidare till annan instans.I rollen som samordnare kommer du:Fungera som en länk mellan all personal i de olika verksamheterna på Familjehuset och styrgruppen* På styrgruppens uppdrag leda och samordna det gemensamma arbetet.* Arbeta för familjecentralens helhetsmål och inriktning* Leda och strukturera gemensamma möten* Driva gemensamt fattade beslut* Ansvara för att verksamheten följs upp kontinuerligt* Fånga upp processer som bidrar till utveckling2020-08-24Vi söker dig som har socionomexamen eller annan för tjänsten, relevant samt avslutad högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du även utbildning inom COSP (Circle of security) och MI är det meriterande.Du har flerårig erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete med målgruppen föräldrar med barn 0-6 år och det är positivt om du har erfarenhet av gruppverksamhet för föräldrar och barn. Har du erfarenhet av arbete på familjecentral är det meriterande.Som person har du lätt för att samarbeta, är relationsskapande med god empatisk förmåga. Du är självgående, flexibel och uthållig i ditt arbete. Samordnarrollen kräver ledarskapsegenskaper samt stresstålighet, att du är strukturerad, kommunikativ samt initiativtagande.Du behöver ha grundläggande datorkunskaper och goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Har du B-körkort och övriga språkkunskaper utöver svenska är det meriterande.Om arbetsplatsenI Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.Verksamhetsområde Individ och Familj är indelad i två avdelningar, Insats och Utredning, med olika uppdrag och fokusområden. Vi har inom organisationen satsat mycket på vår arbetsmiljö där vi bland annat utökat antalet medarbetare i flera positioner och omorganiserat för att skapa ännu bättre arbetsförhållande med ett närmare ledarskap.På avdelningen IFO Insats finns enheten för förebyggande och tidigt stöd. Till enheten hör 7 familjecentraler i Malmö. Nu söker vi dig som vill jobba på Familjehuset Nydala, som drivs i samverkan mellan Förskoleförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Region Skåne. Detta skapar en miljö med många möjligheter till samverkan mellan olika verksamheter. Tillsammans med övriga aktörer arbetar vi för en atmosfär som stimulerar till nytänkande och förbättring av våra verksamheter.Familjecentralen ska främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att erbjuda lättillgängligt stöd, stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar, vara ett kunskaps- och informationscentrum, skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga samt utveckla ett gott bemötande och erbjuda god service.Vi erbjuder dig som anställd introduktionsprogram inom verksamheten, kontinuerlig extern handledning samt friskvårdsbidrag. Du deltar också kontinuerligt i övrig kompetensutveckling såsom föreläsningar och utbildning.Information om tjänstenAnställningsform: TillsvidareOmfattning: HeltidAntal tjänster: 1Tillträde: Mitten av oktober eller enligt överenskommelseVi tillämpar löpande urval och den första intervjuomgången planerar vi att hålla den 9/9, den 15/9 på eftermiddagen samt den 16/9 på förmiddagen.Vid anställningsintervju vill vi att du visar examensbevis från socionomutbildning alternativt likvärdig utbildning, B-körkort, samt tar med kontaktuppgifter till två referenspersoner (gärna chefer). Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna registerutdrag ur belastningsregister samt visa upp giltig id-handling (nationellt id-kort eller pass).Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-06Malmö kommun5331521