Socialpedagoger till Dalaidyllen Vik HVB
Dalaidyllen Barn och unga AB / Behandlingsassistentjobb / Hedemora Visa alla behandlingsassistentjobb i Hedemora
2026-07-06
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På Dalaidyllen tror vi att verklig förändring börjar i relationen mellan barn och vuxen. Därför söker vi nu behandlingspedagoger som vill vara med och bygga upp Dalaidyllen Vik HVB – en ny verksamhet inom en redan etablerad organisation.
Om Dalaidyllen
Dalaidyllen bedriver sedan tidigare ett etablerat HVB-hem för barn mellan 8 och 13 år samt konsulentstödd familjehemsvård. Med Dalaidyllen Vik HVB tar vi nästa steg i vår utveckling och bygger vidare på den kunskap, erfarenhet och värdegrund som redan präglar vår verksamhet.
Hos oss kombineras tryggheten i en etablerad organisation med möjligheten att vara med och forma något nytt.
Dalaidyllen Vik HVB tar emot barn och unga mellan 9 och 14 år med svårigheter inom känsloreglering, impulskontroll, socialt samspel och normbrytande beteenden, ofta i kombination med trauma, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra psykosociala svårigheter.
Vi arbetar utifrån ett traumamedvetet och relationellt förhållningssätt där trygghet, struktur, delaktighet och goda relationer är grunden för all behandling.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som behandlingspedagog är du en av de viktigaste personerna i barnens vardag.
Du möter barnen där de befinner sig – vid frukostbordet, på väg till skolan, under fritidsaktiviteter, i svåra samtal och i de små ögonblick där utveckling faktiskt sker.
Hos oss är behandling inte något som bara sker i ett samtalsrum. Den sker i vardagen, i relationerna och i de situationer där barnen får möjlighet att träna nya färdigheter med stöd av trygga vuxna.
Du blir en del av ett engagerat team där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg, förutsägbar och utvecklande miljö.Dina arbetsuppgifter
Skapa trygga och långsiktiga relationer med barnen.
Arbeta utifrån genomförandeplaner och behandlingsmål.
Vara kontaktperson för ett eller flera barn.
Dokumentera och följa upp barnens utveckling.
Samverka med socialtjänst, vårdnadshavare, skola och andra aktörer.
Planera och genomföra aktiviteter som stärker barnens utveckling, självständighet och självkänsla.
Bidra till en trygg, strukturerad och meningsfull vardag.
Vi söker dig som
Är utbildad behandlingspedagog, socialpedagog, socionom eller har annan likvärdig utbildning.
Har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom HVB, familjehemsvård eller liknande verksamhet.
Har ett genuint engagemang för barns utveckling.
Är trygg, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Har B-körkort.
Meriterande
Traumamedveten omsorg (TMO).
Lågaffektivt bemötande.
Motiverande samtal (MI).
KBT.
Erfarenhet av BBIC.
Erfarenhet av dokumentation och behandlingsarbete.
Vem är du?
Du är en person som skapar lugn även när situationen är utmanande.
Du ser möjligheter där andra ser hinder och har förmågan att möta barn med både värme och tydlighet. Du förstår att förändring tar tid och att varje framsteg börjar med en trygg relation.
Du är prestigelös, engagerad och tycker om att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Därför ska du välja Dalaidyllen
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma en ny verksamhet från start, samtidigt som du blir en del av en organisation med etablerad erfarenhet och tydliga värderingar.
Vi erbjuder:
Nära och engagerat ledarskap.
Regelbunden handledning.
Kompetensutveckling.
Ett tvärprofessionellt team med psykolog, sjuksköterska och läkare.
Korta beslutsvägar.
En arbetsplats där kvalitet alltid är i centrum.
Generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss hjälper vi varandra, tar ansvar tillsammans och möter både barn och kollegor med respekt, prestigelöshet och engagemang. Vi tror att en trygg personalgrupp skapar tryggare barn.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetstid enligt schema med dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.
Kollektivavtal enligt Almega Vårdföretagarna, bransch E.
B-körkort är ett krav.
Utdrag ur Polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att få bygga Dalaidyllen Vik HVB tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: jobbansokan@dalaidyllen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialpedagog Dalaidyllen Vik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalaidyllen Barn och unga AB
(org.nr 559533-2833), http://www.dalaidyllen.se
Angersteinvägen 1 (visa karta
)
776 70 VIKMANSHYTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Roger Olsson roger@familjehem.dalaidyllen.se Jobbnummer
9993047