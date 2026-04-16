Socialpedagog till skolsocialt team
2026-04-16
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som socialpedagog på Killebäckskolan arbetar du med att bygga förtroendefulla relationer för att öka elevernas trygghet och stödja deras utveckling mot större självständighet. Du kommer spela en viktig roll i samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och andra aktörer för att ge rätt stöd till eleverna.
Arbetsuppgifterna kan variera från stödsamtal och kartläggningar till att mer konkret befinna sig tillsammans med eleven och stötta hen i utmanande situationer i och i samband med skolan. Elevens behov styr till stor del arbetsuppgifterna. Arbeta förebyggande och främjande i nära samverkan med skolpersonal, elevhälsa och vårdnadshavare.
Därtill kommer du att:
Kartlägga frånvaro
Genomföra utredningar
Arbeta praktiskt med elever och vårdnadshavare.
Vara aktiv i det trygghetsskapande arbetet på skolan.
Bidra till en inkluderande lärmiljö.
Främja positiva relationer genom sociala aktiviteter under raster.
Uppdraget handlar också om att ta kontakt och ibland göra hembesök hos familjer där elever har hög eller oroande frånvaro. Målet är att stötta elever att komma till skolan igen och göra övergången tillbaka så trygg och smidig som möjligt.
Tjänsten är en projektanställning. Projektet och anställningen löper till och med 2027-12-31. Placeringen på Killebäckskolan kan komma att ändras under anställningstiden beroende på behov och projektets utveckling.
Vi söker dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller eftergymnasial utbildning som socialpedagog via yrkeshögskola, folkhögskola eller högskola/universitet eller annan relevant utbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av närvarofrämjande arbete inom skola är ett krav. Du har även tidigare erfarenhet av kartläggningsarbete med ungdomar som målgrupp och god kunskap kring att analysera materialet. Vidare har du god kunskap och erfarenhet i att hålla stödjande, motiverande och förändringsinriktade samtal. Det är meriterande om du har metodutbildning i ABC tonår, eller erfarenhet av att leda föräldrastödsgrupper enligt någon annan metod.
Du behöver kunskap inom följande:
Socialt arbete
Samtalsmetodik (exempelvis MI - motiverande samtal)
Grundläggande lagstiftning inom socialtjänstlagen
Du har god förmåga att skapa relationer med vårdnadshavare, elever, skolpersonal, övriga projektmedarbetare och övriga samverkanspartners.
Intervjuer för tjänsten kommer att hållas under eftermiddagen den 12 maj.
Vi har i denna rekrytering valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande arbete i en trivsam miljö med kompetenta kollegor. Närvaroarbete är komplext och kräver kunskap och engagemang. Arbetsuppgifterna skiftar beroende på elevernas behov och omfattar både praktiska och teoretiska moment.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Killebäckskolan är en 4-9 skola med 490 elever belägen i Södra Sandby öster om Lunds tätort. Som socialpedagog kommer du att vara en del av skolans elevhälsoteam men också tillhöra det skolsociala teamets organisation som sträcker sig över fler skolor och där det är nära samverkan med socialtjänsten.
Problematisk skolfrånvaro är en komplex och mångfacetterad utmaning. Forskning och nationella kartläggningar visar att framgångsrika insatser kräver noggranna individuella bedömningar och anpassningar utifrån varje elevs unika behov.
I Lunds kommun driver vi sedan ett drygt år tillbaka ett ESF-finansierat projekt med skolsociala team på några av kommunens högstadieskolor för att stötta elever som har bristande skolanknytning och har börjat vara hemma från skolan. Insatsen erbjuds eleverna i ett tidigt skede av problematiken och är en förhållandevis kort och intensiv insats där teamet som består av en familjebehandlare från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och en socialpedagog från skolan som arbetar med både eleven och elevens familj. Familjebehandlaren har huvudfokus på vårdnadshavarna medan socialpedagogen har fokus på ungdomen och hens skolgång. Socialpedagogen är anställd av skolan och arbetar till största del med eleven i skolmiljön.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
222 37 LUND
Barn- och skolförvaltningen
