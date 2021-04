Socialpedagog till Sätoftaskolan - Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor - Behandlingsassistentjobb i Höör

Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor / Behandlingsassistentjobb / Höör2021-04-10Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, snart 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.Sätoftaskolan är en F-9-skola med tillhörande fritidshem. Skolan har ca 550 elever och ca 90 personal. Sätoftaskolan är belägen i sydöstra Höör i närheten av Ringsjön och med nära tillgång till vacker natur.2021-04-10Barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun arbetar under innevarande mandatperiod med 3 prioriterade mål för Höörs skolor:Ökad skolnärvaroTrygg miljö för lärandeTillgängliga lärmiljöerVi söker nu en skicklig socialpedagog med ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Du har elevers psykosociala mående i fokus och vill samtidigt vara delaktig i skolans utvecklingsarbete.Uppdraget fokuseras på elever med hög frånvaro åk 4-9 med specifik koppling till Prisma, vår särskilda undervisningsgrupp. Du kommer att arbeta med enskilda elever, såväl som elevgrupper. Du kommer bland annat skriva frånvaroutredningar, göra hembesök, ha tät kontakt med vårdnadshavare och samordna möten kring elever etc.Som socialedagog ingår du i vårt elevhälsoteam och kommer främst arbeta med elever, klasser och personal inom 4-9. Elevhälsoteamet har ett nära samarbete såväl inom teamet som med övrig personal. Tillsammans strävar vi efter att arbeta hälsofrämjande och klassrumsnära med det gemensamma målet att erbjuda en god lärmiljö till alla elever. Du har i tjänsten tillgång till professionssamverkan med kollegor både inom skolan och i ett kommunövergripande sammanhang. Sätoftaskolan kommer inför nästa läsår att ha en egen chef för elevhälsoteamet som särskilt fokuserar på elevhälsoteamets utveckling.Vi söker dig som är utbildad socialpedagog och som har tidigare erfarenhet av socialpedagogiskt arbete. Tjänsten kräver att du:Kan planera ditt arbete självständigt och tar ansvar för att prioritera mellan olika behov.Har erfarenhet av och vilja att utvecklats inom dokumentationsarbetet med frånvaroutredningar etc.Har förmåga att bygga goda och hållbara relationer till både elever, personal och vårdnadshavare.Har goda kunskaper om hur olika insatser fungerar vid olika behov. Du är lösningsfokuserad.Har goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med elever med olika typer av sårbarheter. Du har en förmåga att stå stabilt när konflikter uppstår.Du är trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig, lyhörd och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation.Stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper och förmågor.Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan idag! Löpande urval kan komma att tillämpas.ÖVRIGTTjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.Vi tillämpar löpande urval.Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-12 , upphör: Läsåret 2021-2022 med möjlighet till förlängning.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-16Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor5683315