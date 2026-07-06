Socialpedagog till Önskaskolan
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2026-07-06
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Här får du en central roll i att skapa trygghet och gemenskap där varje elev får rätt stöd att utvecklas. Tillsammans med ett engagerat team bidrar du till en skola där relationer, samarbete och elevens välmående alltid står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Du arbetar nära eleverna och ger individuellt stöd och coachning utifrån deras behov, med fokus på att stärka både lärande och välmående. Du planerar, leder och utvecklar gruppaktiviteter som bidrar till ökad gemenskap och sociala färdigheter, samtidigt som du aktivt arbetar för att bygga och stärka elevernas sociala nätverk. Som en del av elevhälsoteamet arbetar du förebyggande med särskilt fokus på elever med social problematik, ibland i kombination med inlärningssvårigheter, och bidrar aktivt till skolans värdegrundsarbete.
Du har ett nära samarbete med vårdnadshavare, elevhälsoteam och övrig personal, och deltar vid behov i möten för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Rollen kan även innefatta riktat stöd till elever i KSU-grupp samt samverkan med socialtjänst, BUP och andra externa aktörer. I uppdraget ingår också en central roll i skolans arbete med konflikthantering, där du bidrar till ett tryggt och inkluderande klimat.
Din kompetens
Vi söker dig som har en YH-utbildning med inriktning socialpedagog alternativt 30 hp inom pedagogik eller beteendevetenskap. Du har ett stort engagemang för elevers trygghet och trivsel på skolan, goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt är van att använda dator och andra digitala hjälpmedel i ditt dagliga arbete. Har du erfarenhet av arbete inom skolverksamhet och med elever i behov av stöd är det ett plus. Det är också en fördel om du har erfarenhet av samverkan med externa aktörer som socialtjänsten, BUP och polisen.
Du är flexibel, självgående och vill skapa bästa förutsättningar för lärande utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Du har ett tydligt elevfokus, förmåga att skapa goda relationer och samarbetar väl med elever, kollegor, vårdnadshavare och skolledning på ett lyhört och konstruktivt sätt. Att vara lugn, trygg och ha ett lågaffektivt bemötande är viktigt i rollen.
Vi erbjuder
På Önstaskolan blir du en del av en skola som präglas av trygghet, gemenskap och utveckling. Du blir en del av ett engagerat team som sätter elevens utveckling i fokus. Vi har en väl fungerande elevhälsa med ett trygghetsteam som aktivt arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och sedda. Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa en stimulerande och trygg lärmiljö där varje elev får förutsättningar att nå sin fulla potential. Vi har en stark kultur av utveckling och lärande, där du som medarbetare får möjlighet att vara med och påverka och utvecklas i din yrkesroll. Vår tydliga utvecklingsorganisation gör att du alltid har stöd i ditt arbete och goda möjligheter att fördjupa dina kunskaper och pröva nya idéer.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00404". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal Fackförbund +46104428147 Jobbnummer
9994344