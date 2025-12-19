Socialpedagog/drogterapeut
Vibor HVB AB / Behandlingsassistentjobb / Heby Visa alla behandlingsassistentjobb i Heby
2025-12-19
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vibor HVB AB i Heby
, Uppsala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Vibor HVB Haga är ett behandlingshem med 7 platser som vänder sig till tjejer i åldern 13-18 år med psykisk ohälsa och psykosocial problematik och begynnande beroendeproblematik eller unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.
Vårt arbetssätt:
Tillsammans arbetar vi utifrån ungdomens samtliga behovsområden enligt BBIC - alltifrån kartläggning och behandling till utslussning och eftervård. Vi verkar aktivt för att skapa en trygg miljö för utveckling, förändring och vägen till ett självständigt liv.
Som behandlare hos oss utgår allt arbete från vårt behandlingshem i Haga (Heby) som ligger 25 minuter från Uppsala. Verksamheten är bemannad dygnet runt med sovande jour.
Vårt arbete innebär att vi ofta möter tjejer som befinner sig i en kris. Vårt stora fokus handlar därför om att ge omsorg och skapa trygghet för de som är placerade hos oss. Vi strävar efter att bygga goda relationer för att på bästa sätt kunna möta den unge där hon befinner sig och hjälpa henne framåt.
Att arbeta hos oss:
Det är viktigt att du som person är trygg i dig själv samt har en god förmåga att ge omsorg och bygga goda relationer. Du kommer även att bli kontaktperson där det innebär att du tillsammans med ungdomen genomför kontaktmannasamtal. Det ingår även i din roll som kontaktperson att upprätta relevanta genomförandeplaner utifrån vårt uppdrag tillsammans med placerad och uppdragsgivare. Det ingår även dokumentation i vårt journalsystem.
Att arbeta på vårt behandlingshem innebär att vi även hjälps åt med allt som förekommer i ett hem, vi städar tillsammans, tvättar, lagar mat och bakar. Vi tar hand om vår trädgård så att den är välkomnande och sköter om våra bilar så att de är i god ordning. Vi hjälper varandra i personalgruppen och laganda är A och O i vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola med motsvarande inriktning. Du ska ha goda färdigheter i svenska både i tal och i skrift samt ha goda kunskaper i lågaffektivt bemötande.
Det är ett absolut krav att du har B-körkort och ett misstanke- och brottsregister som är utan anmärkningar.
Det är meriterande med erfarenhet av behandlingsarbete och KBT. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen utgår från en provanställning om 6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: jobb@vibor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialpedagog, tillsvidare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vibor HVB AB
(org.nr 556501-2365)
Bänkvägen 2 (visa karta
)
740 47 HARBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Haga HVB Kontakt
Verksamhetschef
Adam Rogård adam.rogard@vibor.se 073-999 08 22 Jobbnummer
9658016