Socialpedagog / Behandlingspedagog
Serigmo Care Ängsätra AB / Behandlingsassistentjobb / Tomelilla Visa alla behandlingsassistentjobb i Tomelilla
2026-07-06
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serigmo Care Ängsätra AB i Tomelilla
, Mark
eller i hela Sverige
Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Korttidsboende, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med olika former av beroendeproblematik. Många av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Vi arbetar även med förändring av kriminella tankemönster och beteenden.
Våra verksamheter är geografiskt belägna i Mälardalen, Västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.
Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden:
Lyhördhet, Engagemang, Delaktighet och Omtanke.
Nu söker vi på Serigmo Care Bollerup en ny kollega till vårt team! Vi söker en engagerad och erfaren social- eller behandlingspedagog som vill göra skillnad för vår målgrupp.
Serigmo Care Bollerup är en är en tillståndspliktig verksamhet och har 13 platser för vuxna män och kvinnor i åldern 22-60 med missbruks/beroende-problematik. Många av våra klienter har också behov av att arbeta med kriminella tankemönster och beteenden.
Vi söker dig som är Behandlingspedagog, Socialpedagog eller har annan adekvat utbildning utifrån rollen som behandlare. Önskvärt är också att du har erfarenhet av behandlingsarbete och en eller flera vidareutbildningar t.ex: ÅP, MI, CRA, KSL eller annan lämplig utbildning/kurs. Du är väl insatt i ett arbetssätt som utgår från KBT, vilken är den metod vi tillämpar. Du sätter klienten i fokus och har ett lågaffektivt bemötande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kontaktperson för placerade klienter
• Enskilda behandlande samtal
• Genomföra manualstyrda grupper (tex återfallsprevention, social färdighetsträning etc)
• Provtagningar, både gällande alkohol och narkotika
• Dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens riktlinjer
• Upprätta genomförandeplaner, skriva månadsrapporter och slutrapporter
• Kontakt med uppdragsgivare
• Efter delegering från sjuksköterska ge ut medicin
Arbetstiden är varierad och schemalagd med viss sovande jour, dock max 6 tillfällen/4 veckorsperiod. För tjänsten krävs även att du har B-körkort.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö med både utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi värnar om en trygg och säker arbetsmiljö, erbjuder dig friskvårdsbidrag samt intern och extern utbildning. Vi värdesätter dina personliga egenskaper, som gör att du kan skapa ett bra samarbetsklimat samt viljan att inspirera och utveckla. Du känner ett stort engagemang för våra klienter som vistas hos oss. Du är stresstålig och ansvarsfull, och ser möjligheter istället för problem. Som kollega är du flexibel och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas.
Kollektivavtal: Vision
Om du vill veta mer om tjänsten eller ansöka är du välkommen att kontakta:linnea.nilsson@serigmocare.se
Märk din ansökan med "Behandlare Bollerup HVB", bifoga CV och personligt brev. Urval kommer att ske under vecka 33 och 34 och därefter kommer kandidater att kallas på intervju. Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Behandlingspedagog/Socialpedagog eller utbildning som arbetsgivare bedömer vara likvärdig
Erfarenhet av målgruppen och/eller HVB-verksamhet
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort (gärna för manuell bil)
Meriterande:
Utbildning i manualstyrda behandlingsmetoder ex Återfallsprevention
Utbildning i MI, NADA eller annan för verksamheten värdefull utbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: linnea.nilsson@serigmocare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlare Bollerup HVB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Serigmo Care Ängsätra AB
(org.nr 556524-3820), https://www.serigmocare.se/
Bollerup Norratorp (visa karta
)
273 94 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnea Nilsson linnea.nilsson@serigmocare.se 0727233040 Jobbnummer
9993772