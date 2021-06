Socialförvaltningen söker ledningsstöd med inriktning mot system - Vingåkers kommun, Socialförvaltningen - Organisationsutvecklarjobb i Vingåker

Vingåkers kommun, Socialförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Vingåker2021-06-28I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.Socialförvaltningen i Vingåkers kommun ansvarar för hela socialtjänstområdet och omfattar individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorgs samt integration. Vi söker nu en person som vill arbeta som Ledningsstöd till Socialförvaltningens stab. Vi är en liten arbetsgrupp i kommunens största förvaltning.2021-06-28I vår kommun sker utvecklingen snabbt. Vi har korta beslutsvägar och gott samarbete mellan förvaltningens olika delar, den politiska ledningen, andra förvaltningar och kommuner i Sörmland samt regionen. I Vingåker pågår omskrivna projekt inom landsbygdsutveckling och vi är i framkant vad gäller den digitala strukturen och utvecklingen. Även i regionen och nationellt pågår en snabb utveckling och förändring av välfärdsteknik och olika digitala stödstrukturer. I den här tjänsten har du möjlighet att ingå i och påverka allt detta.Som ledningsstöd ingår du i förvaltningens ledningsstöd under ledning av socialchefen.Dina arbetsuppgifter är:Systemansvar för befintliga och kommande verksamhetssystemKvalitetsarbete i form av hantering av olika former av avvikelser, rutiner, uppföljningar och kontroller.Utvecklingsarbete med ett särskilt fokus införande av ny teknik och samspelet mellan teknik brukare personal.Att vara en brygga mellan den direkta verksamheten och kommunens IT-avdelningÖvriga kortare eller längre uppdrag och projektSocialförvaltningen i Vingåker söker dig med god kunskap om IT och olika digitala system samt med erfarenhet och intresse av socialförvaltningens ansvarsområde, det vill säga äldre-, funktionshinder och individ- och familjeomsorg.Vi tror att du har en god förmåga att arbeta i med tydliga tidsramar projekt i samverkan med andra. Du har sannolikt en bakgrund både inom IT och erfarenhet av vård och omsorg eller liknande verksamhet. Du behöver vara kommunikativ då en stor del av arbetet är att tillsammans med verksamhetens chefer förankra och implementera nya arbetssätt och ny teknik.Då en del samverkan i länet ingår i tjänsten är körkort nödvändigt.ÖVRIGTFrågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vingåkers kommun ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrundVingåkers kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Vingåkers kommun, Socialförvaltningen5832670