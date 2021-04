Socialchef - Högsby Kommun - Ekonomichefsjobb i Högsby

Tillsammans med våra invånare, företagare, föreningar, församlingar och alla som vill kommunen väl arbetar vi aktivt med att göra kommunen ännu bättre inom alla områden. Genom att tackla utmaningar gemensamt med kringliggande kommuner har Högsby kommun skapat hållbara lösningar för framtiden. Med den lilla kommunens möjligheter till flexibilitet, korta beslutsvägar och nära kontakter får du här en gedigen plattform för framtiden. Din egen förmåga, talang och kapacitet definierar gränserna.Vår vision är att vara en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna. En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling.Högsby är en kommun mitt i Kalmar län vilket innebär en närhet till andra städer, enkelhet i att pendla och en lugn, skön miljö att leva, arbeta och bo i. I Högsby får livskvalitet en ny dimension när du kan kombinera ett stimulerande arbete med dina privata intressen och drömmar får begreppet livskvalitet en ny dimension. Om du dessutom känner att dina arbetsuppgifter är viktiga och bidrar till något gott för andra människor blir vardagen extra meningsfull.Vi är en arbetsplats vilken förutom vårt medborgaransvar, prioriterar kvalité och trivsel där alla blir sedda och har möjlighet att bidra. Välkommen du också!2021-04-11I rollen som Socialchef har du det yttersta ansvaret för verksamheten, ekonomi, arbetsmiljö och personal. Du har stora påverkansmöjligheter att tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor samt medarbetare forma den sociala omsorgen och skapa resultat vilka är förankrade i de politiska besluten.Socialförvaltningen består av cirka 300 medarbetare vilka arbetar inom LSS-verksamheten, särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst, IFO, städ och måltid. Vi förväntar oss att du som Socialchef organiserar och fortsätter utveckla verksamheten utifrån resurser och rådande förutsättningar. För att nå en budget i balans förväntas du arbeta med verksamhetsprocesser, mätbara mål och metoder för kontinuerlig uppföljning.Du rapporterar till Kommunchefen och ingår i kommunchefens ledningsgrupp där du arbetar med kommunövergripande strategiska frågor samt med de löpande verksamheterna och kommunens måluppfyllelse. I ditt uppdrag kommer det ingå att representera kommunen i länsgemensam ledning tillsammans med övriga kommuner i länet och Region Kalmar län.Du har en akademisk examen, gärna med beteendevetenskaplig inriktning eller inom annat relevant område såsom exempelvis vård, omsorg eller socialt arbete. Har du dessutom en ledarskapsutbildning ses det som meriterande. Dokumenterad chefserfarenhet inom politisk styrd organisation är ett krav samt att du via erfarenhet, utbildning eller på annat vis försett dig med god kunskap inom ekonomistyrning. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.Vi kommer att lägga vikt vid din personliga lämplighet och vi söker dig som har ett genuint intresse för sociala frågor. Som chef och ledare för kommunens största förvaltning behöver du ha god förmåga att arbeta strukturerat, målinriktat och med god ekonomisk förståelse. Du har förmåga att sätta dig in i, och förstå din egen roll i den övergripande utvecklingen av kommunen.Ditt ledarskap är tydligt, synligt och du känner en trygghet i dig själv, även under pressade situationer. Olika sociala situationer hanterar du med självförtroende och inger förtroende i mötet med andra människor. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett realistiskt sätt samtidigt som du är villig att lägga ner tid och energi på att nå önskat resultat. Vidare har du god förmåga att samordna och säkerställa att tillräckliga resurser finns tillgängliga samt utvärdera framsteg under arbetets gång. Du är tydlig i kommunikationen och har god förmåga att vara kravställande gentemot andra samtidigt som du leder genom att tydliggöra olika vägar och lösningar. Din samarbetsförmåga är god och du utbyter gärna erfarenheter, information och idéer med andra.ÖVRIGTAnsök redan idag!Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Selma Sabanovic och nås på 0727-12 04 05 eller på selma.sabanovic@unikresurs.se Jonas Österbo och nås på 0768-99 85 77 eller på jonas.osterbo@unikresurs.se Väl mött!Unik Resurs