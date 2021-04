Sociala medier-ansvarig - Linnéuniversitetet - Administratörsjobb i Kalmar

Linnéuniversitetet / Administratörsjobb / Kalmar2021-04-08Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.Är du kreativ, nyfiken och brinner för kommunikation i sociala medier?Linnéuniversitetet letar efter en engagerad kollega som vill jobba tillsammans med oss för att stärka vårt varumärke och kommunicera vår vision om att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Då vår sociala medier-ansvarig ska vara föräldraledig söker vi nu en ersättare som kan driva Linnéuniversitetets närvaro i sociala medier framåt.Kommunikationsavdelningen består av ca 40 medarbetare som arbetar strategiskt och operativt för att skapa intresse för Linnéuniversitetets utbildning, forskning och samverkan. Avdelningen är indelad i tre sektioner och arbetar från Kalmar och Växjö. Du kommer att tillhöra sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation, en sektion som ansvarar för studentrekrytering både inom och utanför Sverige.Vi erbjuder dig en kreativ miljö där teamwork är en del av en dynamisk vardag. Vi är en avdelning med stor in house-kompetens och mycket av vår kommunikation skapar vi själva från ax till limpa. Hos oss får du en spännande vardag.Arbetsuppgifter:Du får en central roll med stort ansvar. Ditt arbete är både strategiskt och operativt och kommer framförallt att vara att planera, genomföra och följa upp Linnéuniversitetets närvaro i sociala medier, köpt såväl som ägt innehåll. Du kommer bland annat att arbeta med att:Utveckla och stärka närvaron med fokus på att positionera LinnéuniversitetetPlanera, skapa och publicera nytänkande och högkvalitativt innehåll som bygger engagemang och som driver relevant trafik till vår webbplats.Följa upp arbetet på sociala medier och stämma av så att det stämmer överens med övrig kommunikation och varumärkesstrateginSätta upp kampanjer och målsättningar för annonsering genom Facebook Ads Manager.Driva, utveckla och följa upp KPI:er för sociala medier.Bevaka trender och nya innovationer och kontinuerligt arbeta med förbättringar och utveckling av marknadsföringsstrategier i sociala medier, distributionsmässigt såväl som innehållsmässigt.Bevaka och förstå målgruppens beteende, en målgrupp som till största del är ung.I rollen ingår också att leda och vara en del i kommunikationsavdelningens sociala medier-grupp, att vara rådgivare till andra på avdelningen samt att hålla interna workshops, presentationer och utbildningar i sociala medier. Som sociala medier-ansvarig är du också en del av kommunikationsavdelningen där vi stöttar och hjälper varandra där det behövs i det dagliga kommunikationsarbetet.2021-04-08Vi söker dig med utbildning på högskolenivå inom marknadsföring, medie- och kommunikationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning. Du har aktuell erfarenhet av liknande roll samt förståelse för hur man sätter en värdeskapande innehållsstrategi och omsätter den till ett engagemangsdrivet innehåll. Du har goda kunskaper i målgruppssegmentering med förmåga att omsätta din förståelse för kundresan till vår verksamhet och även goda kunskaper i svenska och engelska. Har du dessutom kunskaper i annonsering på Youtube och LinkedIn är det ett plus.Vem är du?För att trivas hos oss tror vi att du är nyfiken med ett ständigt sug efter att lära dig nya saker. Du ser möjligheter framför problem, tar initiativ, kommer med idéer och omsätter dessa till handling. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter kreativitet, flexibilitet och samarbetsförmåga. Du har en mycket god språkkänsla och känsla för sociala mediers tonalitet, form och specifika förutsättningar.Läs mer om tjänsten på www.lnu.se Övrigt: För denna tjänst kan arbetsprover komma att krävas.Anställningsvillkor: Anställningen är ett vikariat på heltid under minst ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde i maj/juni eller enligt överenskommelse.Placering: Kommunikationsavdelningen finns både i Växjö och Kalmar och du kommer att ha placering på en ort, men arbeta på båda.Mer information lämnas av:Sektionschef Maja Rudhe, 0470-708211, maja.rudhe@lnu.se HR-partner Marie Kalebsson, 0470-708238, marie.kalebsson@lnu.se Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2021. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis.Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Linnéuniversitetet5680072