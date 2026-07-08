Social Media Manger
Salem, Abdulhakim / Marknadsföringsjobb / Umeå Visa alla marknadsföringsjobb i Umeå
2026-07-08
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Banger Potato söker en Social Media Manager (50%) – med möjlighet till heltid.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra sociala medier. Tjänsten är initialt på 50% med omgående start och stora möjligheter att växa till 100%.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Filma och skapa content.
Redigera foto- och videomaterial.
Publicera och planera innehåll i våra sociala medier.
Ha övergripande ansvar för våra sociala kanaler och bidra med idéer för att utveckla vår närvaro.
Vi söker dig som:
Har ett intresse för sociala medier och content.
Är kreativ, driven och tar egna initiativ.
Vill lära dig, utvecklas och växa tillsammans med oss.
Tidigare erfarenhet eller utbildning är meriterande, men inget krav. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, en vilja att utvecklas och ett genuint intresse för att skapa engagerande innehåll.
Vi utgår från Umeå, men resor till andra städer i Sverige kan förekomma.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan med CV och gärna exempel på content du har skapat. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att ansöka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Ansökningar sker via E-post
E-post: info@bangerpotato.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Social Media Manager". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Salem, Abdulhakim Kontakt
VD
Mohammed Salem info@bangerpotato.se 0739254544 Jobbnummer
9996082