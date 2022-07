Social Media Lead - inriktning Tik Tok

Talent & Partner AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm

2022-07-30



Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Till förmån för vår kund Vitamin Well söker vi nu en Social Media Manager / Social Media Lead med inriktning Tik Tok.Vitamin Well har sedan starten befunnit sig på en spännande och framgångsrik resa både på den svenska och internationella dryckesmarknaden, dock finns oändlig potential och där kommer vår nästa Social Media-lead in i bilden.DITT ANSVARSOMRÅDEDin roll innebär ansvar över de sociala plattformarna. Vi ser att du har ett brinnande intresse inom sport och hälsa, har vana av att samarbeta med ambassadörer (gärna sport/atlet-personligheter) och på samma gång driva de sociala plattformarna. Du kommer också att ansvara för inlägg som postas och skapa content som engagerar, delas och uppskattas samt betald annonsering. Din vardag kommer att spänna sig från väldigt hands-on arbete till att lyfta blicken och förstå vad vi behöver göra för att bredda och aktivera våra varumärken i social media.Rollen är en väldigt central del inom vår marknadsavdelning där du förväntas ha en höjd för att kunna bidra till varumärkenas digitala spridning och framfart men även utvecklingen av hela social media-annonseringen och tillhörande operationella strategier.Som Social Media Lead (just nu med fokus på Tik Tok) är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ta ägandeskap för marknadsföringen i de digitala plattformarna så att vi levererar enligt uppsatta mål samt ser till att vi ökar kännedomen och försäljning av våra varumärken med hjälp av lämpliga inlägg och strategier såsom ambassadörer och tillhörande aktiveringar.Vidare innebär din roll att kontinuerligt stötta upp där det krävs och se till att exekvera den på den befintliga marknadsplanen kopplat till synlighet och engagemang för de olika varumärkena i de sociala medierna.Du kommer att ingå i marknadsteamet och spelar viktig roll för oss där vi förväntar oss att du bidrar med nytänkande idéer, driv, mod och tar ett stort ansvar både för din egen rolls utveckling såväl som avdelningens-, varumärkets- och bolagets övergripande mål kopplat till de digitala medieplattformarna.DIN ERFARENHET OCH DINA FÖRMÅGOROm du är rätt person för uppdraget krävs det att du har erfarenhet från liknande uppdrag och tidigare arbetat i en liknande kontext. Du har vana av att sätta, äga och driva kanalerna med ett kommersiellt marknadsföringstänk. Vidare ser vi det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från bolag som arbetar med ambassadörsamarbeten och eventmarknadsföring i kombination med digital marknadsföring.Du har också tidigare vana från att utforma och organisera aktiveringar i sociala medier i alla skalor med ett kommersiellt syfte, samtidigt som du kommer säkerställa trovärdighet och autentisk varumärkesaktivering online.Det krävs en stark relationsbyggare med kommunikationsförmåga samt vana av att hantera flera olika plattformar.DINA EGENSKAPERNär vi tar kontakt med dina referenser kommer de att beskriva dig som en proaktiv person som får saker att hända, att du är en skarp relations- och nätverksbyggare med bevisat resultat online och erfarenhet av att driva ambassadörssamarbeten och varumärkesbyggnad digitalt. Du har förmodligen några års erfarenhet av liknande roll och älskar att vara i miljöer i ständig förändring där du behöver omvandla utmaningar till möjligheter och där du alltid vill utforska nya vägar att växa verksamheten, för både ditt team såväl som dig själv. Du har erfarenhet av liknande roller och rör dig obehindrat i engelska, både i tal och skrift. Personer i din omgivning skulle säga att du är en kreativ, resultatdriven glädjespridare och att du älskar att vara i miljöer i ständig förändring och att du alltid vill utforska nya vägar att växa verksamheten såväl som dig själv.Vi söker dig som präglas av nyfikenhet och gillar förändring samtidigt som du har känsla för struktur och förmåga att prioritera ditt arbete. Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta med olika typer av människor samtidigt som du kan arbeta självständigt under eget ansvar. Då rollen kräver att du både arbetar operativt samtidigt som du ska ha förmågan att lyfta blicken och långsiktigt tänka hållbara planer samt förberedelser, rapportering och uppföljning, tror vi att det är avgörande att du har tidigare erfarenhet av en liknande roll.

Tjänsten är på heltid och placerad på huvudkontoret i Stockholm.