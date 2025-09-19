SO-Lärare åk 4-6 (Vikariat)
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Hässleholm Visa alla grundskollärarjobb i Hässleholm
2025-09-19
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Hässleholm
, Lund
, Landskrona
, Staffanstorp
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
SO - lärare (Vikariat)
IES Hässleholm är en F-9 skola med 360 elever och 42 medarbetare. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen.
Att jobba i vår skola är att vara del av en professionell gemenskap och samarbete. Hos oss får du möjlighet att besöka världen fast på hemmaplan. På IES Hässleholm har du stor möjlighet att utvecklas i olika roller.
Vi söker nu en lärarvikarie i SO för åk 4-6 och gärna åk 7 med omgående tillträde.
Du har lärarlegitimation med behörighet i att undervisa historia, geografi, samhällskunskap och religion i årskurs 4-6. Du är engagerad i ditt ämne och drivs av att utmana alla elever oavsett bakgrund, du har verktygen för att skapa en god studiemiljö i klassrummet och ditt tydliga ledarskap bidrar till en god måluppfyllelse. Du förmår att differentiera din undervisning för att nå elever i behov av anpassningar och stöd, detta i samarbete med vårt elevhälsoteam. Löpande återkoppling till elever och vårdnadshavare vad gäller framsteg och utvecklingsområden är en självklarhet och du låter det ta utrymme i din undervisning.
Som lärare är du flexibel och har lätt för att samarbeta. Vi önskar att du ser helheten i elevens lärande och värdesätter goda relationer med både dina elever och kollegor. Mentorskap kommer att vara en del av arbetsuppgifterna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skriv gärna ett personligt brev, bifoga CV och ansök idag på IES Careers. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Review your profile
19 September 2025 15:22
• Europe/Stockholm
You have not applied to any vacancies
Candidates viewed
• Anders Björk, School Caretaker
• Darwin Lindorff, School Caretaker
• Magnus Gustavsson, School Caretaker
• Nour Hossein Ibrahim Nour Hossein, Teacher
• Evangeline-Hayley Green, School Counsellor
Vacancies viewed
• Teacher: Swedish as Second Language, Hässleholm
• Student Assistant, Hässleholm
• Teacher: Music, Hässleholm
• School Caretaker, Hässleholm
• Teacher: Social Studies, Geography, Civics, History, Bromma
Questions? Contact recruitment@engelska.se
Visit our web site www.engelska.se Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://hassleholm.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Hässleholm Kontakt
Maria Hall maria.hall.hassleholm@engelska.se 0730322588 Jobbnummer
9518143