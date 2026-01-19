Snöskottare / Flyttpersonal - Stockholm
2026-01-19
Snöskottare / Flyttpersonal - Extraarbete i Stockholm
Vi söker snöskottare och flyttpersonal för extraarbete i Stockholm. Arbetet passar dig som vill ha ett flexibelt jobb vid sidan av studier eller annat arbete.
Om arbetet
Arbetet är behovsbaserat och kan innebära flera dagars arbete i sträck, följt av perioder utan jobb. Vid snöfall arbetar du med snöskottning av exempelvis tak, entréer och innergårdar. Vid flyttuppdrag hjälper du till med bärning, lastning och lossning.
Vi söker dig som:
Är i god fysisk form och gillar praktiskt arbete
Är flexibel och kan rycka in med kort varsel
Är pålitlig, punktlig och har god arbetsmoral
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har möjlighet att arbeta tidiga morgnar (framför allt vid snöskottning)
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av snöskottning eller flyttarbete
Körkort B
Vi erbjuder:
Extraarbete med flexibel schemaläggning
Möjlighet till många arbetstimmar under intensiva perioder
Trevligt arbetsklimat och schyssta villkor
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan och berätta kort om dig själv samt din tillgänglighet. Urval sker löpande. Så ansöker du
