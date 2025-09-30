Snickare till industrin
Eterni Sweden AB / Snickarjobb / Karlstad
2025-09-30
SNICKARE TILL INDUSTRIN Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
I rollen som snickare får du arbeta på olika stationer inomhus och använda dina kunskaper inom ritningsläsning. Du kommer bland annat att jobba med spikpistol, skruvning och traverskörning. Arbetet sker i team där du bidrar med ditt engagemang och hjälper till att skapa en positiv och härlig laganda.PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har erfarenhet från industri eller liknande arbetsuppgifter, men viktigast är din inställning och vilja att utvecklas. Då du arbetar nära dina kollegor värdesätter vi samarbete, flexibilitet och en lösningsorienterad inställning.
Du är en person som lär dig snabbt och tycker att det är roligt att ta dig an nya utmaningar. Som lagspelare bidrar du till en god arbetsmiljö, samtidigt som du är strukturerad och kan ta ansvar för att driva ditt eget arbete framåt.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som snickare är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter 6 månader finns det goda möjligheter att få anställning direkt av vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb.
Eterni Sweden AB
Emma Sjödin emma.sjodin@eterni.se
9532481