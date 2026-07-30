Snickare till Gröna Lund!
Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-07-30
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Vill du arbeta i en unik miljö där ingen dag är den andra lik? På Gröna Lund söker vi nu en skicklig och lösningsorienterad snickare som vill vara med och skapa upplevelser för miljontals gäster varje år.
Hos oss är snickeriarbetet långt ifrån traditionellt. Ena dagen kan du bygga delar till ett nytt attraktionsprojekt, nästa dag reparera en bänk i parken, skapa en tematiserad detalj till våra underhållningsshower eller se till att hyllor och bänkar sitter på rätt plats i våra enheter i parken. Variation, kreativitet och problemlösning är en naturlig del av vardagen.
Är du nyfiken på att veta mer kan du klicka dig vidare via länken för att få se hur en arbetsdag kan se ut för våra snickare Björn och Mattias: https://backstage.prs.se/l/ehD5SJKq7m/0Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som snickare på Gröna Lund tillhör du teknik- och underhållsavdelningen och utgår från vårt eget snickeri inne i parken. Du arbetar både projektorienterat och med löpande underhåll av parkens miljöer, byggnader och verksamheter.
Arbetet innebär bland annat att:
Delta i projekt kopplade till nya attraktioner, tematiseringar och utveckling av parken
Bygga, reparera och anpassa träkonstruktioner och inredningsdetaljer
Hantera felanmälningar och utföra underhålls- och reparationsarbeten runt om i parken
Renovera och rusta upp fasader, byggnader och parkmiljöer
Tillverka specialanpassade lösningar och tematiserade detaljer
Utföra både grov- och finsnickeriarbeten beroende på verksamhetens behov
Samarbeta nära mekaniker, elektriker, målare och parkens operativa verksamheter
Rollen innebär att du rör dig mycket mellan olika platser inom parken och att du snabbt behöver kunna växla mellan olika typer av uppdrag.Profil
Vi söker dig som är utbildad snickare eller har flera års erfarenhet av yrket. Du har bred erfarenhet av snickeriarbete och känner dig trygg i att arbeta självständigt. Du är prestigelös och hjälper till där behovet finns, oavsett om det handlar om en mindre reparation eller ett större projekt. Du trivs i en levande och händelserik miljö där du dagligen möter både gäster och kollegor. Du har lätt för att samarbeta med andra, bygger goda relationer och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi söker en mångsidig snickare som är nyfiken på nya utmaningar och vill bidra till att utveckla och underhålla en av Sveriges mest unika arbetsplatser.Om tjänsten
Arbetstiden är främst förlagd till dagtid. Det kan dock förekomma arbete på helger och kvällar. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med sex månader provanställning. Start enligt överenskommelse. Kollektivavtal med HRF.Så ansöker du
Sista ansökningsdagen är den 25 augusti. Under vecka 32-34 har vi semester vilket innebär att urval och återkoppling kan dröja något, vi återkommer så snart vi har möjlighet men tidigast under v.35. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gröna Lunds Fastighetschef Kjell Wilhelmsen på e-postadress mailto:kjell.wilhelmsen@gronalund.com
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Daria Halilovic, HR-partner på mailto:daria.halilovic@gronalund.com
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Om Gröna LundGröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen.Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823)
Lilla Allmän (visa karta
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115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Parks & Resorts - Gröna Lunds Tivoli Jobbnummer
10016076