Snickare till Eskilstuna
ByggLove Bemanning AB / Snickarjobb / Eskilstuna Visa alla snickarjobb i Eskilstuna
2026-03-18
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ByggLove Bemanning AB i Eskilstuna
, Västerås
, Nyköping
, Oxelösund
, Norrköping
eller i hela Sverige
ByggLove Bemanning AB söker snickare till Eskilstuna
På uppdrag av vår kund söker vi nu drivna och erfarna snickare till uppdrag i Eskilstuna. Vi arbetar med såväl större som mindre byggprojekt och söker dig som vill ingå i ett professionellt team där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet är centrala värden.
Du blir anställd av oss och uthyrd till olika byggföretag, med möjlighet till en framtida direktanställning hos kund. Vi samarbetar med etablerade aktörer inom byggbranschen som prioriterar en god arbetsmiljö och medarbetarnas trivsel och hälsa.
Start: omgåendeOmfattning: HeltidAnställningsform: Din anställning börjar med 6 månaders visstidPubliceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Som snickare hos oss kommer du exempelvis att arbeta med:
• Nyproduktion av bostäder/lokaler
• Renovering och ombyggnation
• Montering av stommar, reglar och innerväggar
• Fönster- och dörrmontage
• Takarbete
Vi söker dig som
• Har yrkesbevis eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har minst 6 års erfarenhet som snickare
• Kan läsa och tolka ritningar
• Är självgående och ansvarstagande
• Har B-körkort
• Talar svenska
Meriterande
• Utbildningar såsom Liftkort, Fallskydd, Säkra lyft
Om ByggLove Bemanning AB
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag med fokus på byggbranschen. Vi matchar skickliga yrkesarbetare med kvalitetsmedvetna byggföretag i hela Sverige. Vårt mål är långsiktiga relationer både med våra kunder och våra medarbetare. Vi är medlemmar i Byggföretagen och tillämpar Byggavtalet för din anställning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ByggLove Bemanning AB
(org.nr 559387-5015)
Korsgatan 2E (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Bygglove Bemanning AB Kontakt
Rekrytering ByggLove cv@bygglove.se Jobbnummer
9806089