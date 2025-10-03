Snickare sökes till kund i Tibro

Jovi Konsult AB / Snickarjobb / Skövde
2025-10-03


Dina arbetsuppgifter
Utföra snickeriarbeten av hög kvalitet på både små och stora projekt.
Planera och organisera ditt arbete självständigt.
Säkerställa att projekten följer tidsramar och budget.
Kommunicera effektivt med kunder och andra teammedlemmar.
Möjlighet att få leda och motivera ett team av snickare.


Publiceringsdatum
2025-10-03

Bakgrund
Har yrkeserfarenhet som snickare
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Trivs med att ta egna initiativ och lösa problem
Har B-körkort


Om företaget
Arbetstid: Dagtid
Ort: Tibro, Skövde
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9539432

