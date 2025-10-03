Snickare sökes till kund i Tibro
Jovi Konsult AB / Snickarjobb / Skövde
2025-10-03
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Skövde
, Tibro
, Mariestad
, Vara
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter
Utföra snickeriarbeten av hög kvalitet på både små och stora projekt.
Planera och organisera ditt arbete självständigt.
Säkerställa att projekten följer tidsramar och budget.
Kommunicera effektivt med kunder och andra teammedlemmar.
Möjlighet att få leda och motivera ett team av snickare.
Har yrkeserfarenhet som snickare
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Trivs med att ta egna initiativ och lösa problem
Har B-körkort
Arbetstid: Dagtid
Ort: Tibro, Skövde
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/
Jovi
