Snickare sökes till kund i Tibro

Jovi Konsult AB / Möbelsnickarjobb / Skövde
2026-01-02


Publiceringsdatum
2026-01-02

Arbetsuppgifter
Utföra snickeriarbeten av hög kvalitet på både små och stora projekt.

Planera och organisera ditt arbete självständigt.

Säkerställa att projekten följer tidsramar och budget.

Kommunicera effektivt med kunder och andra teammedlemmar.

Möjlighet att få leda och motivera ett team av snickare.

Bakgrund
Har yrkeserfarenhet som snickare

Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt

Trivs med att ta egna initiativ och lösa problem

Har B-körkort

Om företaget
Arbetstid: Dagtid
Ort: Tibro, Skövde
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6995350-1771067".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Hertig Johans gata 10 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9667181

