Snickare sökes till kund i Tibro
2026-01-02
Utföra snickeriarbeten av hög kvalitet på både små och stora projekt.
Planera och organisera ditt arbete självständigt.
Säkerställa att projekten följer tidsramar och budget.
Kommunicera effektivt med kunder och andra teammedlemmar.
Möjlighet att få leda och motivera ett team av snickare.Bakgrund
Har yrkeserfarenhet som snickare
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Trivs med att ta egna initiativ och lösa problem
Arbetstid: Dagtid
Ort: Tibro, Skövde
