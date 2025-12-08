Snickare sökes omgående!
Prowork Göteborg AB / Snickarjobb / Malmö Visa alla snickarjobb i Malmö
2025-12-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi på Prowork söker nu självgående snickare för flera kunders räkning i Skåne, placering i bland annat Malmö. Helsingborg, Lund, Kristianstad och Hässleholm.
Du som söker bör ha arbetat som snickare 3 år eller längre inom ROT och eller Nyproduktion.
Utöver att ha en hög kompetens inom ditt yrke så är det väldigt viktigt att du respekterar dina kollegor och att du har en hög arbetsmoral.Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Minimum 3 års erfarenhet av att arbeta som snickare
Kan läsa ritningar
Göra sig förstådd på svenska
Yrkesbevis eller motsvarande
Meriterande
Heta arbeten
Säkra lyft
Mobila arbetsplattformar
Lift
Välkommen in med din ansökan idag!
"För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kan därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9634508