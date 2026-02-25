Snickare / Montör inom dörrar
2026-02-25
Vår kund är ett etablerat företag inom dörrbranschen som arbetar med lösningar för bostadsfastigheter. Bolaget har lång erfarenhet inom sitt verksamhetsområde och erbjuder kvalitativa produkter och tjänster till kunder runt om i Sverige. Företaget är en del av en större koncern och verkar i en stabil och växande bransch. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
Som Snickare / Montör får du en viktig roll i att säkerställa att montering av dörrarna genomförs med hög kvalitet och att kunden får ett professionellt bemötande genom hela processen. Du arbetar ute på plats hos kund och ansvarar för att installation av dörrar sker effektivt, säkert och enligt företagets standard. Rollen är praktisk och varierande där du kombinerar montagearbete med service och problemlösning.
Du arbetar ute hos kund både självständigt och tillsammans med kollega med frihet under ansvar som en naturlig del av vardagen. Samtidigt är du en del av ett sammansvetsat team där man stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Du får tillgång till servicebil och inleder din anställning med en gedigen introduktion där du går bredvid en erfaren kollega för att lära dig arbetet på bästa sätt.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Installera och montera dörrar ute hos kund
• Utföra enklare justeringar och säkerställa att dörrarna fungerar korrekt efter installation
• Arbeta med service och felsökning vid behov
• Säkerställa kvalitet, ordning och säker arbetsmiljö under arbetets gång
Om dig
Vi söker dig som är händig, tycker om att snickra och har viljan att lära dig hantverket som installatör hos Secor. Vi tror därför att du trivs i en roll där du får arbeta praktiskt, ta ansvar och se resultat av ditt arbete. Du är en person som gärna tar egna initiativ och tycker om att lösa uppgifter på plats samtidigt som du vet att man alltid kan fråga och bolla när det behövs.
Du har ett gott bemötande och är serviceminded vilket gör att du skapar förtroende hos kunder och samarbetar bra med både kollegor och andra yrkesgrupper. Du är lugn, trygg och professionell i ditt sätt och kan hantera olika typer av människor på ett smidigt och respektfullt sätt.
Rollen innebär ett fysiskt arbete och därför är det viktigt att du har god fysik och trivs med att jobba aktivt med händerna. Vi ser gärna att du vill utvecklas över tid, är nyfiken på att lära dig och har en positiv inställning till feedback för att bli riktigt duktig i rollen.
Följande är krav för tjänsten:
• Gymnasial utbildning inom bygg
• Några års arbetslivserfarenhet
• Mycket goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Övrig information
Start: Omgående efter överenskommen tid
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: måndag-fredag, 07.00-16.00
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll och drog- och alkoholtest kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
