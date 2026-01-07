Snickare/montör

Bygg & Fastighetsutveckling i Västerås AB / Snickarjobb / Västerås
2026-01-07


Vi söker snickare som ska kunna arbeta helt självständig. Du måste ha erfarenhet enligt krav för att söka tjänsten. Du ska kunna arbeta efter givna instruktioner/ritningar. Ni som söker tjänsten ska bo i Västerås med omnejd eller ha ambitionen att flytta till Västerås inom kort.
Den som vi söker ska ha känslan för snickaryrket, vara noggrann, pålitlig social och givetvis passa in i vårt gäng.
Arbeten som vi utför mest är: köksombyggnader, badrum, uterum, byte av fönster/dörrar, montage av solkyddsprodukter
Du som uppfyller våra krav är välkommen med en ansökan till oss. Vi förbehåller oss rätten att anställa innan ansökningsperioden. Rätt man/kvinna på rätt plats ger givetvis förtur.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: jobb@byggfastab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "snickare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bygg & Fastighetsutveckling i Västerås AB (org.nr 559048-7145), http://www.byggfastab.se
Tunbytorpsgatan 8 (visa karta)
721 37  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bygg & Fastighetsutveckling AB

Jobbnummer
9670526

