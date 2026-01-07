Snickare/montör
2026-01-07
Vi söker snickare som ska kunna arbeta helt självständig. Du måste ha erfarenhet enligt krav för att söka tjänsten. Du ska kunna arbeta efter givna instruktioner/ritningar. Ni som söker tjänsten ska bo i Västerås med omnejd eller ha ambitionen att flytta till Västerås inom kort.
Den som vi söker ska ha känslan för snickaryrket, vara noggrann, pålitlig social och givetvis passa in i vårt gäng.
Arbeten som vi utför mest är: köksombyggnader, badrum, uterum, byte av fönster/dörrar, montage av solkyddsprodukter
Du som uppfyller våra krav är välkommen med en ansökan till oss. Vi förbehåller oss rätten att anställa innan ansökningsperioden. Rätt man/kvinna på rätt plats ger givetvis förtur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: jobb@byggfastab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bygg & Fastighetsutveckling i Västerås AB
(org.nr 559048-7145), http://www.byggfastab.se
Tunbytorpsgatan 8 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygg & Fastighetsutveckling AB Jobbnummer
9670526