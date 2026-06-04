Snickare med yrkesbevis
Nordiskbyggresurs i Göteborg AB / Snickarjobb / Partille Visa alla snickarjobb i Partille
2026-06-04
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiskbyggresurs i Göteborg AB i Partille
Träarbetare/Snickare med fönstervana sökes – omgående start
MT Gruppen Nordic AB växer och söker nu två självgående träarbetare/snickare för arbete i Storgöteborg.
Vi arbetar med nyproduktion, ombyggnation och fönstermontage åt etablerade beställare och söker dig som vill vara en del av ett professionellt arbetslag där kvalitet, ansvar och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Fönstermontage
Träarbeten inom nyproduktion och ombyggnation
Arbete både självständigt och i arbetslag
Projekt i Storgöteborg med omnejd
Omedelbar start
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis som träarbetare/snickare (krav)
Har erfarenhet av fönstermontage
Behärskar svenska i tal och skrift (krav)
Kan läsa ritningar och arbeta självständigt
Tar ansvar för ditt arbete och håller god kvalitet
Har lätt för att samarbeta med kollegor och beställare
Är lösningsorienterad och har en positiv inställning
Vi erbjuder
Omedelbar start
Långsiktiga projekt
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Kollektivavtal
Marknadsmässiga villkor
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ansökan och kontakt
Thomas Nygårds
MT Gruppen Nordic AB
Telefon: 072-273 02 30
E-postadress: thomas.nygards@mtgruppen.se
Adress:
Industrivägen 37 A
433 61 Sävedalen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: thomas.nygards@mtgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiskbyggresurs i Göteborg AB
(org.nr 559173-6011)
Industrivägen 37 A (visa karta
)
433 61 SÄVEDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Projektledare
Thomas Nygårds thomas.nygards@mtgruppen.se 0722730230 Jobbnummer
9948812