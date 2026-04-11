Snickare Göteborg
2026-04-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2026-04-11Om företaget
FF Byggservice är ett byggföretag med fokus på kvalitet, noggrannhet och nöjda kunder. Vi arbetar med allt från servicejobb till större byggprojekt och strävar efter att alltid leverera ett professionellt resultat. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och utveckla och driva företaget framåt tillsammans med oss.Om tjänsten
Vi söker nu en snickare som vill bli en del av vårt team.
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Renoveringar
Om- och tillbyggnationer
Servicearbeten
Övriga byggrelaterade uppdragProfil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom bygg eller snickeri
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har god samarbetsförmåga
Har B-körkort
Talar svenska
Vi erbjuder
Ett tryggt och stabilt företag
Varierande arbetsdagar
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom företaget
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: kontakt@ffbyggservice.se
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Kontakt@ffbyggservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FF Byggservice AB
(org.nr 556869-8939)
416 43 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9848813