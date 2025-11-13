Snickare / Dörrmontör sökes
2025-11-13
Snickare / Dörrmontör sökes - Norra Stockholm, Uppsala & Enköping
YDS - Ytterdörrspecialisten söker erfarna montörer med hög yrkesstolthet.
Vi arbetar enbart med ytterdörrar, sidoljus och innerdörrar hos privatpersoner i norra Stockholm, Uppsala och Enköping.
Tjänsten passar dig som är självgående, ansvarstagande och arbetar med samma noggrannhet som en egenföretagare - oavsett om du vill arbeta via anställning, projekt eller egen F-skatt.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Du arbetar med hela processen - från kontrollmätning och mängdning av material till färdig installation. Arbetet innebär kundkontakt, ett professionellt bemötande och att leverera ett snyggt och hållbart slutresultat.Kvalifikationer
* Erfarenhet av montering av ytterdörrar, sidoljus och innerdörrar
* Förmåga att utföra plåtarbeten (tröskelplåtar, bleck, avslut)
* Kunna mängdmäta allt material inför installation
* Självgående och ansvarstagande - du arbetar utan tillsyn
* Egen bil
* God kundkontakt och professionellt bemötande
* Noggrannhet, punktlighet och yrkesstolthet
* Förmåga att jobba effektivt utan att tumma på kvalitet
Meriterande
* Egna verktyg
* Erfarenhet av att driva egen verksamhet
* Bilder eller referenser på tidigare dörrmontage
* Erfarenhet av arbete i privathem/villaområden
* Vana av måttagning och kontrollmätning inför dörrbyten
Vi erbjuder
* Konkurrenskraftig ersättning baserad på erfarenhet och kompetens - bra betalt, vi värdesätter duktiga hantverkare
* Extra ersättning för egen bil och verktyg
* Milersättning enligt avtal
* Långsiktigt och seriöst samarbete
Arbetsområde
Norra Stockholm, Uppsala och Enköping.
Intresserad?
Skicka ett mejl till : johan@kwinsales.se
Skriv kort om dig själv, erfarenhet, telefonnummer och gärna bilder på tidigare jobb.
YDS - Ytterdörrspecialisten www.ytterdorrspecialisten.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
