Snickare
Lunds kommun / Snickarjobb / Lund Visa alla snickarjobb i Lund
2026-06-29
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en tillsvidareanställd snickare till Teknikgruppen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lunds kommun. Vi erbjuder ett varierande arbete med arbetsuppgifter som bl a underhållsåtgärder på park- och lekutrustning, byggnationer av olika evenemangselement som t.ex. scener, trädäck, plank, och odlingslådor. Tjänsten innefattar både manuellt och maskinellt arbete. Arbetstiden är 07.00-15:45. Du ingår i en arbetsgrupp och arbetar både tillsammans med kollegor och självständigt.
Beredskapsarbete kan komma att ingå i tjänsten.
Vi söker dig
Vi söker dig som har relevant utbildning inom bygg med inriktning snickeri, möbel- och finsnickeri eller annan likvärdig utbildning. Du har minst 1-2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom snickeribranchen och goda praktiska kunskaper om snickerimaskiner, materialval, bärighet och dimensioner.
God språkförståelse i svenska (tal och skrift) och B-körkort för manuellt växlad bil är krav för anställningen.
Som person är du serviceinriktad och kan arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra. Du har en positiv och lösningsinriktad inställning. Du månar om ett gott arbetsklimat och bidrar aktivt till en bra och säker arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Enheten för park land sköter Lunds byars parker och grönområden, kommunens samtliga koloni- och odlingsområden och även Teknikgruppen som vi nu söker snkickare till. Vi arbetar med medborgaren i fokus och för att leverera den bästa utemiljön för Lundaborna. Enheten ingår i avdelningen för gata, park och natur som sköter kommunens vägar, spårvägar, parker, lekplatser, koloni- och odlingsområden och naturområden.
Teknikgruppen arbetar med flera olika element i staden, som offentliga toaletter, fontäner, latrintunnor och bygger mycket av de evenemangsbyggnationer som syns i staden exempelvis Sommar- och Vinterlund.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Samordnare
Anders Persson anders.persson@lund.se Jobbnummer
9982451