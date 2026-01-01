Snickare
Snickare sökes omgående
Östermansbygg.se söker snickare som klarar höga krav och som inte behöver bli tillsagda för att göra ett bra jobb.
Det här är inte ett jobb för den som är bekväm, slarvig eller tycker att "det duger".
Det är ett jobb för dig som gillar att jobba hårt, som bryr dig om detaljer och som känner stolthet i att lämna ett resultat som håller - även när ingen tittar.
Det här kräver vi:
• Du är yrkesskicklig och har flera års erfarenhet
• Du arbetar självständigt och tar fullt ansvar för ditt arbete
• Du håller tider, följer rutiner och lämnar ordning efter dig
• Du accepterar inte snabba genvägar eller halvfärdiga lösningar
• Du klarar fysiskt krävande arbete och ett högt tempo
• Du förstår att kvalitet alltid går före bekvämlighet
• Du har B-körkort (krav)
Lön efter överenskommelse,
Arbetsområde är norra Roslagen,
Du bör bo i närområdet,
Ansökan vill vi ha på mejlmicke@ostermansbygg.se
Heltid och tillsvidareanställning,
Mvh Micke Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Endast mejl
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nb investment AB
(org.nr 559449-4550), http://Östermansbygg.se
