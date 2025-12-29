Snickare
2025-12-29
Orli AB
Söker erfarna träarbetare med minst 5 års dokumenterad erfarenhet för kommande projekt hos våra kunder.
Vårt företag erbjuder vid anställning förmåner enligt kollektivavtal, vilket inkluderar:
• Betald semester enligt kollektivavtal.
• ATF ( arbetstidsförkortning )
• Fullt försäkringsskydd FORA.
• Ersättning för resor/milersättning.
• 40-timmars arbetsvecka.
• Arbetskläder och personlig skyddsutrustning
• Vid uppdrag som kräver övernattning, står företaget för boendet och betalar traktamente.
• Anställningen börjar med visstidsanställning, och kan därefter övergå till en tillsvidareanställning.
• Lön enligt kollektivavtal Byggnads
Vi söker :
Erfaren snickare med minst 6 års dokumenterad yrkeserfarenhet
Kommunikativ svenska eller engelska
Medarbetare som är bosatt i Sverige med tillgång till egen personbil och B-körkort
Medarbetare som har ett genuint intresse för sitt hantverk och som är stolt över sitt arbete. Vi uppskattar personer som tar ansvar och visar engagemang i det de gör. Om du är driven och har en stark arbetsmoral, kommer du att passa perfekt i vårt team. Vi värdesätter kvalitet och noggrannhet, och söker någon som delar dessa värderingar.
Är du intresserad? Skicka till :lars@orli.se
ditt CV svara på följande frågor:
• Namn och kontaktuppgifter.
• Hur många års erfarenhet har du inom träarbetaryrket?
• Var har du fått din yrkeserfarenhet? (Ange gärna tidigare arbetsgivare och hur länge du arbetade hos dem.)
Kontakta : Lars@orli.se
eller 0731 490801 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: lars@orli.se Omfattning
