2025-11-01
HEDBERH AB befinner sig i en tillväxtfas med ett stort antal uppdrag som varierar i både omfattning och karaktär. Vi behöver nu förstärka vårt team med ytterligare erfarna snickare. Hos oss kommer du att möta varierande arbetsuppgifter, vilket kräver en bred kompetens och flexibilitet. Arbetsmomenten utförs både i projektgrupper och på egen hand.
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet från snickeriverksamhet inom:
Renovering och ombyggnad
Köksmontage
Finsnickeriarbeten
Vi söker dig som:
Arbetar självständigt och tar egna initiativ
Har en god inställning och trivs i teammiljö
Visar ansvarskänsla för ditt arbete
Kommunicerar flytande på svenska alternativt engelska
Vad vi kan erbjuda dig:
Möjlighet till professionell utveckling i ett växande företag
Varierande projekt och inspirerande arbetsmiljöer
Anställning enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Raul 073-992 00 14
E-post: jobb@hedberh.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare hedberh AB
(org.nr 559500-0224)
Golvläggargränd 7 Lgh 1303 (visa karta
)
117 59 STOCKHOLM Jobbnummer
9584342