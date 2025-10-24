Snickare
Är du en erfaren snickare inom byggbranschen? Är du beredd att axla en roll inom ett familjärt och välmående företag? Vill du ha möjlighet att växa in i din roll i takt med att företaget växer? Då kan det vara dig vi söker!
För kunds räkning söker vi just nu en snickare till verksamheten i Södertälje. Ansök här!
För att lyckas i denna roll har du:
Minst 5 års erfarenhet som snickare
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en prestigelös och lojal lagspelare. Du är flexibel och värderar kvalitet och arbetsmiljö högt i ditt dagliga arbete. Utöver detta är du en naturligt initiativtagande person som trivs med att hålla en nära dialog med kunder, leverantörer samt kollegor.
Företaget erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar under eget ansvar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Möjlighet att vara med på en spännande resa hos ett välmående företag som är i en utvecklingsfas
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar företaget med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Företaget grundades av ett par hantverkare med djup och bred erfarenhet inom byggbranschen. Genom åren har man byggt en organisation med en familjär känsla, där alla medarbetare är en viktig kugge i organisationen, vilket leder till trivsamhet och god arbetsmoral. Företaget jobbar alltid med kvalitativt arbete och har ett stort kundfokus, vilket har medfört många nöjda kunder. Ersättning
