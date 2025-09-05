Snickare
Wikan Personal AB / Snickarjobb / Kristianstad Visa alla snickarjobb i Kristianstad
2025-09-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Consyd AB är ett byggföretag som startade år 2010 med kontor och lager i Åhus.
Våra verksamhetsområden är bl.a. traditionell byggverksamhet så som om-, till- och nybyggnation, byggservice, markentreprenader, industribyggnation, byggverksamhet mot offentliga sektorn bl.a. skolor och idrottsanläggningar mm.
Vi utför även restaurering av kulturhistoriska byggnader mm.
Consyd AB har ett nära samarbete med ansvarsfulla och kunniga underentreprenörer inom alla installationsbranscher.
Våra kunder finns inom stat, kommun, kyrkan, försäkringsbolag och privata fastighetsägare.
Consyd jobbar kontinuerligt med företagets arbetsmiljö och personalpolicy vilket gett goda resultat över tid och medfört en väldigt låg personalomsättning.
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom traditionell byggverksamhet såsom renovering och nybyggnation. Arbetsområdet är främst Åhus och Kristianstad med omnejd.
Vi erbjuder dig ett varierat jobb i ett företag med god ekonomi och stabil kundkrets. Vår målsättning är att du ska trivas i vårt arbetslag och vara vår kollega för lång tid framöver.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker tjänsten har minst två års erfarenhet av arbete som snickare.
Du har mycket goda kunskaper i ritningsläsning och känner dig trygg i din yrkesroll. Yrkesbevis är inte ett krav, men ses som meriterande.
Som person är du självgående, initiativtagande och samarbetsvillig.
Du är en social person som fungerar väl med både kollegor och kunder.
Du är bra på att planera och ta ansvar för din arbetsdag samt har en hög arbetsmoral och är driftig, flexibel och engagerad.
B-körkort är ett krav. Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid/dagtid. Tjänsten är inledningsvis en visstidsanställning via Wikan Personal, med tanken att du därefter går över i en fast anställning hos Consyd AB.
Är du vår nästa snickare? Välkommen med din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval. Sista ansökningsdag är 2025-09-30. Vi tar emot din ansökan via vår hemsida www.wikan.se.
Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Hanna Nyberg på Wikan Personal, 044-5906514.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13600". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Nyberg 044- 590 65 14 Jobbnummer
9494889